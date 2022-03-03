Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що прикордонники вийшли на лінію державного кордону на Сумщині.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що військовослужбовці Державної прикордонної служби виконують завдання з тотального знищення ворога. Прикордонники разом з військовослужбовцями ЗСУ вийшли на лінію державного кордону на Сумщині.

Також Данілов повідомив, що російська влада “прискорено наближається до лави підсудних Гаазького трибуналу”. За наявними у секретаря РНБО даними, вже 39 країн передали до МКС (Міжнародного кримінального суду — ред.) у Гаазі інформацію про злочинців з РФ. Через відсутність тактичних успіхів на фронті, окупаційна армія почала обстрілювати житлові квартали та цивільну інфраструктуру деяких українських міст: Києва, Чернігова, Херсона Харкова та багатьох інших. Данілов наголошує, що при деяких обстрілах російськими військовими використовувалося заборонене Женевською конвенцією озброєння.

Все частішими стають нічні обстріли житлових кварталів міст, пише Секретар РНБО. Наразі “Найгарячішим” напрямком Данілов вважає одеський, проте місто готове до оборони і в ньому на окупанта чекають “вогонь, барикади і коктейль “Спротив”, наголосив політик.