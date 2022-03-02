Про це повідомляється на офіційній сторінці голови РНБО Олексія Данілова в Facebook.
Минулого дня окупанти зазнали потужного удару у відповідь по всіх фронтах. Тому вони були вимушені робити перегрупування і мобілізувати додатковий резерв, надавши Україні тактичну ініціативу.
“Ситуація напружена, проти нас Кремль сконцентрував безпрецедентну в сучасній історії кількість військової техніки – тисячі тонн броньованого металу, який буде знищений і спалений. Так що у нас, дорогі друзі, ще дуже багато роботи! Слава Україні і смерть ворогам!” – підсумував Данілов.
Для загарбників основними цілями залишаються Київ, Харків та Маріуполь. Вони знаходяться під повним контролем українського уряду. Також ворог сконцентрувався у Миколаєві та Сумах, але навіть із колосальними ресурсами та концентрацією сили ЗСУ успішно тримають оборону.
Загарбникам не вдалося просунутися і на Донецькому оперативному напрямку. Зокрема вони готуються до штурмових дій у напрямку Полісся та Сіверська. Як зазначив Данілов, ворог не покидає надії блокувати Київ, але його спроби марні.
- Нагадаємо, станом на 2 березня, протягом шести днів російсько-української війни ворог втратив близько 5 840 особового складу.
- У генеральному штабі повідомили оперативну інформацію щодо російсько-української війни станом на 24 годину 1 березня.
- Також 95-а окрема десантно-штурмова бригада України успішно контратакувала російських окупантів на Донеччині.
- У Миколаївської області, у Баштанці, ЗСУ знищили техніку російських окупантів. Місцевим вдалось декого вигнали із села та вони змушені були поїхати далі.
- Зокрема російський десант приземлився на Півдні від Миколаєва, поблизу села Баловне.