Про це повідомляється на офіційній сторінці голови РНБО Олексія Данілова в Facebook.

Минулого дня окупанти зазнали потужного удару у відповідь по всіх фронтах. Тому вони були вимушені робити перегрупування і мобілізувати додатковий резерв, надавши Україні тактичну ініціативу.

“Ситуація напружена, проти нас Кремль сконцентрував безпрецедентну в сучасній історії кількість військової техніки – тисячі тонн броньованого металу, який буде знищений і спалений. Так що у нас, дорогі друзі, ще дуже багато роботи! Слава Україні і смерть ворогам!” – підсумував Данілов.

Для загарбників основними цілями залишаються Київ, Харків та Маріуполь. Вони знаходяться під повним контролем українського уряду. Також ворог сконцентрувався у Миколаєві та Сумах, але навіть із колосальними ресурсами та концентрацією сили ЗСУ успішно тримають оборону.