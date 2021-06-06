Про це повідомляє Федерація каное України.
Каноїстка Людмила Лузан у неділю, 6 червня, здобула срібло на чемпіонаті Європи у спринті, завоювавши свою четверту медаль на цих змаганнях. Досі цього не вдавалося зробити нікому в історії українського веслування.
Лузан здобула срібну медаль на дистанції 200 метрів на каное-одиночці та бронзу — у парі з Анастасією Четверіковою на каное-двійці на дистанції 200 метрів. Напередодні, 5 червня, спортсменки вибороли золото у жіночому каное в олімпійському виді (500 метрів), а 4 червня Лузан вперше стала чемпіонкою Європи, вигравши золото на дистанції 500 метрів.
Фото: Федерація каное України
Спортсменка із Луцька Марія Повх посіла третє місце на дистанції 500 метрів на байдарці — це перша для України медаль чемпіонату Європи на цій класичній дистанції за останні 10 років. Востаннє подібне вдалося у 2011 році Інні Осипенко-Радомській, яка стала срібною призеркою.
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