Про це повідомила Українська Федерація Серфінгу.
Напередодні, у квітні, УСФ офіційно отримала членство в Міжнародній асоціації серфінгу (ISA). Так Україна стала 109-ю країною, спортсмени якої мають право представляти її на міжнародній арені.
“Тепер українські атлети, які тренуються як на рідних узбережжях України, так і за її межами, можуть брати участь в міжнародних змаганнях і заходах, що проводить ISA”, — анонсували у федерації.
Першим таким міжнародним заходом для українських спортсменів стали Всесвітні ігри з серфінгу, що розпочалися у Сальвадорі 29 травня і триватимуть до 6 червня. Україну на заході представляють Ярослав Домбровьский, Анастасія Темірбек та Василь Кордиш.
“Всі безпечно дісталися і вже повним ходом звикають до місцевих хвиль. Ми раді стати частиною великої родини International Surfing Association, бути тут і отримувати цей безцінний досвід”, — зазначили в УФС.
На Всесвітніх іграх спортсмени змагатимуться за останні 4 місця серед чоловіків і 6 місць серед жінок на Олімпіаді 2020 в Токіо, яка була перенесена на 2021 рік. Зауважимо, що проведення Олімпіади все ще під загрозою.
- Нагадаємо, у 2016 році МОК Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення про внесення п’яти нових видів спорту в програму літньої Олімпіади-2020. Серед нових видів спорту — серфінг.
- Також серфінг додали в програму літніх Олімпійських ігор у Парижі.