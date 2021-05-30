Українська збірна з серфінгу бере участь у Чемпіонаті світу ISA "World Surfing Games 2021" в Сальвадор. Це перші міжнародні змагання для української команди.

Про це повідомила Українська Федерація Серфінгу.

Напередодні, у квітні, УСФ офіційно отримала членство в Міжнародній асоціації серфінгу (ISA). Так Україна стала 109-ю країною, спортсмени якої мають право представляти її на міжнародній арені.

“Тепер українські атлети, які тренуються як на рідних узбережжях України, так і за її межами, можуть брати участь в міжнародних змаганнях і заходах, що проводить ISA”, — анонсували у федерації.

Першим таким міжнародним заходом для українських спортсменів стали Всесвітні ігри з серфінгу, що розпочалися у Сальвадорі 29 травня і триватимуть до 6 червня. Україну на заході представляють Ярослав Домбровьский, Анастасія Темірбек та Василь Кордиш.

“Всі безпечно дісталися і вже повним ходом звикають до місцевих хвиль. Ми раді стати частиною великої родини International Surfing Association, бути тут і отримувати цей безцінний досвід”, — зазначили в УФС.

На Всесвітніх іграх спортсмени змагатимуться за останні 4 місця серед чоловіків і 6 місць серед жінок на Олімпіаді 2020 в Токіо, яка була перенесена на 2021 рік. Зауважимо, що проведення Олімпіади все ще під загрозою.