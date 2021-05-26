Жіноча команда у складі Олени Костевич, Поліни Колеснікової та Юлії Коростильової виборола "золото" на чемпіонаті Європи у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м.

Про це повідомляє НОК України.

У фіналі українки “перестріляли” росіянок – 17:11.

Третю сходинку зайняла Сербія.

💙🥇👍Наша перемога в Осієку!!!

Жіноча команда у складі Олени Костевич, Поліни Колеснікової та Юлії Коростильової здобуває ЗОЛОТО чемпіонату Европи у стрільбі з пневматичного пістолета, дистанція 10 м.

Вітаємо!!! pic.twitter.com/hlC2D2haZ5 — НОК України (@OlympicUA) May 25, 2021

Фото: Федерація стрільби України

Чемпіонат Європи в Осієку триватиме до 6 червня. На ньому також розігруватимуть олімпійські ліцензії.