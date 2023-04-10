Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Міністерка економіки Юлія Свириденко зауважила, що уряд працює над тим, щоб допомогти нашим захисникам і захисницям інтегруватись в мирне життя після повернення з фронту. Тож ветерани, котрі мають підприємницький хист, зможуть отримати від держави фінансову підтримку у вигляді гранту на започаткування або розширення власної справи.
Глава відомства додала, що розвиваючи свій бізнес, вони створять тисячі нових робочих місць, зокрема, й для своїх побратимів, долучаючись до економічного відновлення країни.
Так, програмами передбачено надання грантів:
- 250 тис грн – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;
- 500 тис грн – для дружини/чоловіка учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;
- 1 млн грн – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.
Кошти можна буде використати на придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення та транспортних засобів, необхідних для реалізації свого бізнес-проєкту, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу та реклами.
Заявки на отримання гранту потрібно подавати через портал Дія разом з бізнес-планом свого проєкту. Після перевірки кредитної історії заявника, документів та оцінки бізнес-плану, необхідно буде пройти співбесіду з фахівцями Держслужби зайнятості.
Отримувачі грантів зможуть також безоплатно пройти навчання з питань підприємництва та отримати консультації в регіональних центрах зайнятості.
- Відтепер суб’єкти господарювання з територій можливих бойових дій також зможуть претендувати на отримання грантів.
- Європейський Союз надасть 1 500 грантів для українського малого та середнього бізнесу у межах програми “Єдиний ринок”.
- У січні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) надасть 250 мільйонів доларів для допомоги у фінансуванні програм підтримки малого й середнього бізнесу.