З 10 квітня Уряд запускає нові грантові програми для ветеранів від 250 тис. грн на старт або розвиток власного бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Міністерка економіки Юлія Свириденко зауважила, що уряд працює над тим, щоб допомогти нашим захисникам і захисницям інтегруватись в мирне життя після повернення з фронту. Тож ветерани, котрі мають підприємницький хист, зможуть отримати від держави фінансову підтримку у вигляді гранту на започаткування або розширення власної справи.

Глава відомства додала, що розвиваючи свій бізнес, вони створять тисячі нових робочих місць, зокрема, й для своїх побратимів, долучаючись до економічного відновлення країни.

Так, програмами передбачено надання грантів:

250 тис грн – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;

500 тис грн – для дружини/чоловіка учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;

1 млн грн – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Кошти можна буде використати на придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення та транспортних засобів, необхідних для реалізації свого бізнес-проєкту, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу та реклами.

Заявки на отримання гранту потрібно подавати через портал Дія разом з бізнес-планом свого проєкту. Після перевірки кредитної історії заявника, документів та оцінки бізнес-плану, необхідно буде пройти співбесіду з фахівцями Держслужби зайнятості.

Отримувачі грантів зможуть також безоплатно пройти навчання з питань підприємництва та отримати консультації в регіональних центрах зайнятості.