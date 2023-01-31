Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) надасть 250 мільйонів доларів для допомоги у фінансуванні програм підтримки малого й середнього бізнесу.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку готова підтримати український бізнес. Відтак, загалом DFC планує мобілізувати до 1 млрд доларів на підтримку української економіки.

“Проговорили інструменти для залучення інвестицій. Окремо порушили питання запуску фондового ринку в Україні. Також спільно відкрили захід в Американській торгово-промисловій палаті, де детальніше зосередилися на напрямках підтримки бізнесу й економіки”, – розповів прем`єр-міністр України.

А також додав, що Україна цінує готовність DFC надавати фінансування українським компаніям.

“Стати частиною відновлення України сьогодні – це найпотужніша інвестиція в майбутнє” – резюмував Денис Шмигаль.

Зазначимо, що у 2022 році українські підприємці, попри повномасштабне російське вторгнення, виплатили майже 100% податків, закладених у державному бюджеті, який складався ще у мирний час.

За словами нардепа Ярослава Железняка, український бізнес минулого року заплатив до держбюджету 694,4 млрд гривень.

Ця сума, зазначив нардеп – це 99,4% від того, що було закладено у держбюджеті на 2022 рік. Більш того, це на 80 млрд більше, ніж було виплачено у мирному 2021 році.

“Це при падінні економіки, наявності законної можливості не платити податки та податкових пільгах. Податки були головним ресурсом для фінансування армії весь рік. Підприємці, ви неймовірні”, – наголосив Железняк.