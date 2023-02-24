Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.
Відтак, ці кошти спрямують для налагодження бізнес-зв‘язків із партнерами з Євросоюзу, зокрема для участі у виставках. Також 430 грантів нададуть українським підприємцям, які хочуть вивчати досвід ведення такого ж бізнесу в ЄС.
Про це домовились під час зустрічі міністерка економіки України Юлія Свириденко та європейський комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.
У відомстві зазначили, що повідомлення про подання заявок на ці гранти буде розміщено на порталі програми ЄС “Єдиний ринок” наступного тижня.
Зауважимо, що у січні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) надасть 250 мільйонів доларів для допомоги у фінансуванні програм підтримки малого й середнього бізнесу.
За його словами, Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку готова підтримати український бізнес. Відтак, загалом DFC планує мобілізувати до 1 млрд доларів на підтримку української економіки.
“Проговорили інструменти для залучення інвестицій. Окремо порушили питання запуску фондового ринку в Україні. Також спільно відкрили захід в Американській торгово-промисловій палаті, де детальніше зосередилися на напрямках підтримки бізнесу й економіки”, – розповів прем`єр-міністр України.
А також додав, що Україна цінує готовність DFC надавати фінансування українським компаніям.
“Стати частиною відновлення України сьогодні – це найпотужніша інвестиція в майбутнє” – резюмував Денис Шмигаль.
- У 2022 році українські підприємці, попри повномасштабне російське вторгнення, виплатили майже 100% податків, закладених у державному бюджеті, який складався ще у мирний час.
- У листопаді 2022 року в Україні 300 мікро- й малих підприємств отримали перший транш фінансової підтримки у межах програми міжнародної допомоги “EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП”, загальна сума грантової допомоги становить 150 тисяч гривень.
- Мінцифри разом з Фондом розвитку інновацій запустили YouTube-проєкт “Кабінет стартапів України”. Він стане новим майданчиком для промоції українських IT-продуктів.