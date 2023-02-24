Європейський Союз надасть 1 500 грантів для українського малого та середнього бізнесу у межах програми "Єдиний ринок".

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Відтак, ці кошти спрямують для налагодження бізнес-зв‘язків із партнерами з Євросоюзу, зокрема для участі у виставках. Також 430 грантів нададуть українським підприємцям, які хочуть вивчати досвід ведення такого ж бізнесу в ЄС.

Про це домовились під час зустрічі міністерка економіки України Юлія Свириденко та європейський комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

У відомстві зазначили, що повідомлення про подання заявок на ці гранти буде розміщено на порталі програми ЄС “Єдиний ринок” наступного тижня.

Зауважимо, що у січні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) надасть 250 мільйонів доларів для допомоги у фінансуванні програм підтримки малого й середнього бізнесу.

За його словами, Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку готова підтримати український бізнес. Відтак, загалом DFC планує мобілізувати до 1 млрд доларів на підтримку української економіки.

“Проговорили інструменти для залучення інвестицій. Окремо порушили питання запуску фондового ринку в Україні. Також спільно відкрили захід в Американській торгово-промисловій палаті, де детальніше зосередилися на напрямках підтримки бізнесу й економіки”, – розповів прем`єр-міністр України.

А також додав, що Україна цінує готовність DFC надавати фінансування українським компаніям.

“Стати частиною відновлення України сьогодні – це найпотужніша інвестиція в майбутнє” – резюмував Денис Шмигаль.