Українські військові опановують сучасні ракетні комплекси за прискореною програмою і завершать тренування у США вже за кілька тижнів. Про це українській службі "Голосу Америки" повідомив аташе з питань оборони України у США Борис Кременецький.

Про це інформує “Голос Америки”.

На військову базу Fort Sill у штаті Оклахома українці прибули в середині січня. Тоді в Пентагоні заявляли, що їхнє навчання роботі з сучасною системою протиповітряної оборони триватиме кілька місяців. Утім, за словами Бориса Кременецького, терміни вдалося скоротити завдяки досвіду українських військових.

“Програма дійсно скорочена в порівнянні з тим, як інших фахівців вчать, і причина тут одна: ми надсилаємо на навчання тих фахівців, які мають досвід роботи з системами протиповітряної оборони. Ви знаєте, що у нас протиповітряна оборона зараз досить успішно бореться з засобами повітряного нападу ворога. Фахівці, яких ми надіслали, мають досвід роботи з системами ППО, звісно, не Patriot, з іншими системами, але вони знають основи дії, основи систем протиповітряної оборони, тобто базових елементів їх не потрібно навчати”, – зазначив аташе.

Крім того, Кременецький розповів, що українців тренують на військовій базі, де проходять навчання всі американські фахівці, які обслуговують системи Patriot, а також фахівці з тих країн, які ці системи отримують.

Зазначено, що програма навчань в Оклахомі передбачає не лише швмдке опнування українцями сучасної системи ППО, а після повернення додому готовність стати інструкторами для інших військових.

За словами Кременецького, ця система значно посилить спроможності нашої протиповітряної оборони, особливо щодо боротьби з балістичними ракетами. Проте однієї системи, яку ми отримуємо, недостатньо. “Ми працюємо над тим, щоб отримати ще, ми готові, у нас є фахівці, яких ми можемо відправити на навчання”, – запевнив аташе.

Нагадаємо, що 21 грудня 2022 року США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1,85 мільярда доларів, в який уперше включили систему протиповітряної оборони Patriot.