За даними ЗМІ уже в п'ятницю, 3 лютого, Сполучені Штати можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, до якого, ймовірно, увійдуть далекобійні розумні бомби.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Очікується, що наступна партія військової допомоги США для України, про яку може бути оголошено вже 3 лютого, вперше включатиме високоточні розумні бомби з радіусом дії близько 150 км.

Нова інтелектуальна зброя – бомба малого діаметра наземного запуску, або GLSDB, 113-кілограмова бомба з точним наведенням, яка прикріплена до ракети. Її радіус дії становить близько 150 км, що більше, ніж будь-яка бомба, яку США досі надавали Україні.

Очікувана поставка зброї більшого радіуса дії відбувається, оскільки США та європейські союзники почали надавати Україні сучасні бойові танки та іншу передову зброю перед очікуваним наступом Росії.

GLSDB можна запустити з ракетних установок, таких як система Himars, яку США вже передали Україні. Бомба оснащена крилами, які дозволяють їй дістатись до цілі, і ракетним двигуном, що забезпечує додаткову дальність.

Це дозволяє точно наводити бомбу на ціль, так само, якби її випустили з літака, однак у цьому випадку запуск відбуватиметься без ризику для пілота та з меншими втратами. Бомба також має передові системи відстеження, щоб зробити її більш точною.

Про очікувану доставку раніше повідомляв Reuters.

GLSDB буде постачатися через Ініціативу сприяння безпеці України, яка фінансує придбання або створення нової зброї та систем, а не вилучення із запасів США. Обладнання, що фінансується USAI, зазвичай доставляється в Україну довше, ніж зброя та обладнання з існуючих запасів США.

Зброя наземного базування була розроблена протягом останніх кількох років компанією Boeing Co. у партнерстві зі шведською компанією Saab AB і виробляється на заводі американської компанії в Сент-Чарльз, штат Міссурі.

Зброя раніше не отримувала жодних замовлень, і хоча Boeing підтвердив, що має наявні запаси, він відмовився коментувати будь-яку можливу передачу в Україну.

Українські офіційні особи попросили Захід надати досконаліше озброєння для протидії російським ракетним атакам великої дальності, які призвели до загибелі мирних жителів та пошкодження інфраструктури по всій країні.

США не наважувалися оснастити Україну системами більшого радіуса дії через побоювання, що Київ може використати цю зброю для ударів по цілях всередині самої Росії, збільшуючи ризик переростання війни у пряме зіткнення між Москвою та Заходом.