Сполучені Штати Америки, попри попередні заяви, можуть дозволити третім країнам передати Україні американські винищувачі F-16. Ймовірно, Київ отримає літаки від Данії чи Нідерландів.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на посадовців у Європі та США.

Для України, Сполучених Штатів та їхніх союзників по НАТО сценарій вже став звичним.

Спочатку Київ просить передову систему озброєння. Адміністрація Байдена “ні”, водночас тихо припускає, що Україна може отримати такий самий тип зброї від своїх європейських сусідів, але вдвічі швидше.

Дотримуючись цього сценарію, адміністрація Байдена каже “ні”, але офіційні особи поспішають приватно повідомити, що “ні”, ймовірно, тимчасове.

Після того, як Байден відповів “ні” на запитання щодо передачі Україні F-16, високопосадовці поспішили зауважити. Дехто сказав, що “ні” Байдена не перешкоджає адміністрації прийняти рішення пізніше надати F-16 або, що більш імовірно, розробити угоду, яка дозволить іншій країні відправити власні винищувачі американського виробництва в Україну.

Ми постійно спілкуємося з українцями, і ми постійно говоримо з нашими союзниками та партнерами про можливості, які їм потрібні”, — 1 лютого наголосив журналістам речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Американські та європейські офіційні особи зазначають, що більш імовірно, що такі постачання надійдуть із Данії чи Нідерландів. Нідерландський інформаційний сайт NL Times процитував заяву міністра закордонних справ Вопке Хоекстра минулого місяця про те, що уряд Нідерландів розгляне запит Києва на F-16.

Нідерланди мають близько 40 F-16 і переходять на більш досконалі винищувачі F-35 (також зроблені Lockheed Martin), тому відправка деяких F-16 в Україну мала б сенс, заявили американські посадовці.

Уряд США має схвалити продаж або передачу F-16 від партнерів третій країні, а це означає, що будь-який член НАТО, який хоче постачити свої винищувачі американського виробництва Україні, повинен спочатку отримати зелене світло від адміністрації Байдена.

У випадку з танками Abrams лише оголошення минулого тижня про те, що Сполучені Штати надішлють їх, було достатньо, щоб розблокувати німецькі танки Leopard 2, хоча Пентагон каже, що Abrams, ймовірно, не з’являться на полі бою протягом місяців. Офіційні особи визнають, що попередньої обіцянки Великої Британії надіслати свої танки Challenger було недостатньо, щоб залучити решту Європи.

Наразі адміністрація Байдена розглядає передові винищувачі як те, що сучасні українські ВПС, безсумнівно, отримають безпосередньо від США, але в майбутньому. Представники Пентагону кажуть, що хочуть віддати пріоритет зброї, яка може допомогти Києву прямо зараз. Цього тижня представники заявили, що адміністрація Байдена готує новий пакет озброєнь для України.

Більша та краща зброя, яку публічно обіцяють, але не постачають негайно, все ще служить меті попередження для РФ. Українська армія, посилена винищувачами і танками, можливо, за рік зможе здійснити контрнаступ та повернути усі території, захоплені Москвою.

Зараз, пояснюють посадовці, для України першочерговими є системи протиповітряної оборони, артилерія, а потім бронетехніка та механізовані системи.

Але Україна, пілоти якої літають на реактивних літаках радянської епохи, включно з МіГ-29, непохитно твердить, що Києву потрібні західні винищувачі.

Оскільки так багато союзників США мають F-16, ланцюжок постачання передових винищувачів добре підтримується в усьому світі, що полегшить Україні їх обслуговування, зауважив генерал-майор у відставці Майкл Фантіні. Він назвав винищувач “найманевренішим з коли-небудь створених, за винятком F-22”.

Американські посадовці констатували, що після року попереджень не застосовувати західну зброю по території Росії, українські військові заслужили їхню довіру.

Зауважимо, співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскіа Ескен, коментуючи питання щодо постачання літаків Україні, зазначила, що рішення ФРН не повинні призводити до ескалації війни РФ проти України, водночас Берлін веде переговори з союзниками щодо всіх постачань Києву.

Окрім цього, голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген виступив за постачання винищувачів Україні для захисту від агресії Росії.

Щобільше, представник Християнсько-демократичного союзу у ФРН Йохан Вадефуль висловив переконання, що можливе постачання винищувачів в Україну може мати вирішальне значення для результатів війни.

Вже 30 січня, подорожуючи до Нідерландів, президент Франції Емманюель Макрон не уникнув запитання щодо передачі винищувачів Україні, зазначивши, що “в принципі нічого не заборонено”.

Стало відомо, що наразі тривають дискусії щодо надання Україні сучасних винищувачів, навіть попри побоювання, що це може призвести до ескалації російсько-української війни.