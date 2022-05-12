За останню добу українські захисники підірвали два понтонні мости через Сіверський Донець у Білогорівці (Луганська область), щоб завадити російським окупантам переправитись через річку.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Про підрив мостів у Луганській області свідчать супутникові фото геопросторової розвідувальної компанії BlackSky.

На знімках від 10 травня видно знищений понтонний міст, який збудували російські армійці. Це сталось одразу після того, як українська артилерія обстріляла околиці цього району.

Окрім цього на фото помітно дим, який здіймається з західного берега ріки Сіверський Донець біля одного кінця мосту. На східному березі річки також помітні воронки і дим: зокрема і біля російської військової техніки, яку встигли переправити.

Додаткові фото, зроблені з дрона показують, що окупанти намагались збудувати ще один міст через річку. Однак українські воїни знищили і його, разом з російськими військовими автомобілями.

Проходження по території України, зокрема через місцеві річки, неодноразово створювали логістичний жах для російських військових, адже вони заважали окупантам просуватися углиб країни. У містах, де ЗСУ знищували мости, росіянам доводилось будувати понтонні переправи, щоб рухатись далі.

Однак і ці спорудження російських окупантів військовим ЗСУ вдавалось знищувати.

Зокрема, як повідомляв очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, росіяни неодноразова будували міст через Сіверський Донець, та українські військові часто їх знищували.