Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов
Втрати росіян на даний час з початку так званої спеціальної операції вже складають приблизно 20% особового складу та до 60% основних видів озброєння і військової техніки. Натомість навіть досягнення противником мети другого етапу так званої спеціальної операції – це окупація Донецької та Луганської областей в їх адміністративних кордонах – найбільш ймовірно, не задовольнить апетит ворога, а лише створить умови для розширення агресії.
“Вірогідними послідовними діями противника ми розглядаємо його спроби взяття під контроль території Одеської, Миколаївської та частково Запорізької областей, створення сухопутного коридору в Придністровський регіон Республіки Молдова, захоплення території центральної України, оволодіння Києвом, інсценування перевиборів до законодавчих та виконавчих органів проведенням до влади проросійських сил, створення нового державного утворення та включення його до складу РФ”, – зазначив Громов.
За словами Громова, ворог намагатиметься досягти своєї стратегічної мети, водночас запевнив, що це лише думки росіян, на які є наша протидія.
- Нагадаємо, добігає кінця 77-ма доба опору українців російському широкомасштабному вторгненню. На Харківському напрямку ЗСУ продовжують звільняти населені пункти, а окупанти перейшли до оборони для уповільнення контрнаступу.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що з кожним новим містом, де фіксуються військові злочини окупантів, бажання вести переговори з Росією зникає.
- П’ятий президент України Петро Порошенко наголосив, що протягом восьми років війни з РФ наша держава перетворилася на фортецю на східному фланзі НАТО, воюючи згідно зі стандартами Альянсу.