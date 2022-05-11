У Генеральному штабі Збройних Сил України наголосили, що ворог не планує зупинятися на адміністративних кордонах Луганської та Донецької областей, він хоче піти далі. РФ досі планує захопити столицю України та створити нове державне утворення.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов

Втрати росіян на даний час з початку так званої спеціальної операції вже складають приблизно 20% особового складу та до 60% основних видів озброєння і військової техніки. Натомість навіть досягнення противником мети другого етапу так званої спеціальної операції – це окупація Донецької та Луганської областей в їх адміністративних кордонах – найбільш ймовірно, не задовольнить апетит ворога, а лише створить умови для розширення агресії.

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“Вірогідними послідовними діями противника ми розглядаємо його спроби взяття під контроль території Одеської, Миколаївської та частково Запорізької областей, створення сухопутного коридору в Придністровський регіон Республіки Молдова, захоплення території центральної України, оволодіння Києвом, інсценування перевиборів до законодавчих та виконавчих органів проведенням до влади проросійських сил, створення нового державного утворення та включення його до складу РФ”, – зазначив Громов.

За словами Громова, ворог намагатиметься досягти своєї стратегічної мети, водночас запевнив, що це лише думки росіян, на які є наша протидія.