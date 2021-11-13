Про це повідомила пресслужба ВМС у своїй сторінці Facebook.

В акваторії Чорного моря вони провели навчання з кораблями ВМС США, Туреччини та Румунії.

Під час виконання завдань були відпрацьовані елементи тактичного маневрування, тренування з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської ситуації в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку тощо.

У навчаннях брав участь флагман 6-го флоту США – корабель управління “Mount Whitney”. Також було залучено авіацію – патрульний літак P-8 “Poseidon” та гелікоптер.

Загалом у тренуванні взяли участь 7 кораблів, два з яких від українських ВМС – патрульний катер “Слов’янськ” та середній десантний корабель “Юрій Олефіренко”.

Метою тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівню взаємосумісності з флотами Альянсу.