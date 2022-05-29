Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
Дорога менше прострілюється. Трасою Лисичанськ – Бахмут можливо доставити гуманітарний вантаж, тому його туди вже скерували. До ЗСУ на передову надійшло підкріплення, яке допомогло відкинути ворога з траси.
Сєверодонецьк під контролем українських військових попри заяви “кадирівських” бойовиків. Під час телемарафону Сергій Гайдан зазначив, що окупанти зняли відео на тлі прапора, що нібито Сєверодонецьк захоплений.
“Я запрошую будь-якого тіктокера: будь ласка, зніміть відео, сподіваюся, це буде останнє відео, десь із центру міста, а не в якійсь будці на фоні прапора”, — заявив Гайдай.
Ворог немає успіху у захопленні міста, а залишається в готелі “Мир”. Загарбники мають великі втрати в готелі, бо їх там постійно обстрілюють та вибивають. Голова ОВА додав, що вони там ховаються, але пройти вглиб міста вони не можуть.
- Нагадаємо, російські окупаційні війська стали використовувати супермаркет “Щедрий кум” як склад для зберігання вбитих містян. Вони завозять до приміщення загиблих, яких викопали чи вимило з-під землі.
- Коли закінчиться Сєвєродонецька битва, незалежно від того, чия сторона утримує місто, наступ росіян на оперативному та стратегічному рівнях, ймовірно, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські сили.