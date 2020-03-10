Про це в інтерв’ю #Буквам розповів представник “Українського кіберальянса” Андрій Баранович (псевдонімом Шон Таунсом).

За словами Барановича, волонтери організації отримували погрози від представників державних структур, в роботі систем яких виявлялися уразливості. Зокрема, так сталося з “Енергоатомом”.

“Були заяви типу: “Протекло не у нас, а у підрядника”. Але хіба не байдуже, кого в результаті будуть зламувати: сам “Енергоатом” чи суміжну компанію? Потім нам погрожували заявами до кіберполіції”, — розповів він.

При цьому закінчилася ситуація благополучно. Після інциденту кіберполіції та СБУ почала розслідування стосовно працівників “Енергоатому”, а пресслужба компанії заявила, що “використовуючи отриману від активістів Кіберальянсу інформацію, було знайдено та ліквідовано несанкціоноване джерело витоку інформації”.

Аналогічна неприємна ситуація сталася після виявлення дірок в системі Запорізької АЕС.

“Також на Запорізькій АЕС створили спецкомісію з розслідування інциденту. А з персоналом станції ніби провели інструктаж. Власне, мова про те, що Кіберальянс не хоче нікого підсидіти чи якось нашкодити. Ми хочемо допомогти захиститися, особливо коли йдеться про критичну інфраструктуру. Наприклад, атомну електростанцію”, — підкреслив фахівець.

Водночас експерт зазначив, що бували і позитивні епізоди.

“Хочу зазначити, що серед державних організацій все ж існують такі, які реагують на наші повідомлення спокійно і адекватно. Одразу згадується Держстат. Його керівник відповів офіційним листом, що повідомив про проблеми в захисті (як і передбачає закон) СБУ, CERT-UA, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації (ДССЗЗІ). І зазначив, що виявлені недоліки виправлені й загалом велике спасибі за допомогу”, — розповів Баранович.