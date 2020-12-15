Відео челенджу опубліковано на сторінці посольства в Facebook.
Так, Євген Клопотенко та Анне Тофт Соренсен розпочали з приготування запеченої качки. Під час приготування співробітниця посольства поділилася своїми враженнями про Україну, назвавши найхарактернішою рисою українців – непередбачуваність.
Наступна страва, яку готували – це картопля з маковим насінням.
Євген Клопотенко повідомив, що хотів би змінити систему харчування у школах України, бо наразі ця система старомодна. “Моя мама їла в школі те, що зараз їдять мої племінники. Наразі три тисячі українських шкіл готують за моїми рецептами”, – сказав Клопотенко.
- Раніше #Букви опублікували рецепт верещаки зі свинячими ребрами, квасом, чебрецем і часником, за рецептом Євгена Клопотенка.
- Нещодавно видавництво “Книголав” випустило книжку кулінара Євгена Клопотенка “Зваблення їжею з українським смаком”.