Український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко разом із заступницею голови місії Королівства Данії в Україні Анне Тофт Соренсен приготували українську страву з інгредієнтів традиційної данської різдвяної вечері.

Відео челенджу опубліковано на сторінці посольства в Facebook.

Так, Євген Клопотенко та Анне Тофт Соренсен розпочали з приготування запеченої качки. Під час приготування співробітниця посольства поділилася своїми враженнями про Україну, назвавши найхарактернішою рисою українців – непередбачуваність.

Наступна страва, яку готували – це картопля з маковим насінням.

Євген Клопотенко повідомив, що хотів би змінити систему харчування у школах України, бо наразі ця система старомодна. “Моя мама їла в школі те, що зараз їдять мої племінники. Наразі три тисячі українських шкіл готують за моїми рецептами”, – сказав Клопотенко.