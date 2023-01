Про це йдеться на сайті виставки, а також у коментарі української ілюстраторки виданню “Читомо“.

Усього на участь у цьогорічній виставці ілюстраторів свої роботи надіслали 4 345 художників із 91 країни.

Юлія — ілюстраторка та магістерка Національної академії мистецтв, а зараз працює над щоденником повномасштабної російсько-української війни.

На виставку її роботи подали художники клубу Pictoric.

Водночас до участі на виставці відібрали трьох росіянок. Йдеться про Ксенію Аврамову, Поліну Плавінську та Катерину Захарову, яка представлятиме Велику Британію.

Раніше після оголошення коротких списків, де було 25 імен ілюстраторів з Росії, українська спільнота вибухнула критикою на адресу конкурсу.

Організатори зазначили, що на ярмарку прагнуть створення “культурних мостів” між країнами, переслідуючи єдину мету “розвитку дитячої ілюстрації та літератури, а також надання простору для діалогу та обміну досвідом”.

У підписі під дописом роботи Катерини Захарової в її Instagram зазначено: “У місті Ізюм багато років тому…”. Після цього українці продовжують критикувати недоречності участі росіян у виставці.

So this is one of the winners of @BoChildrensBook She is a UK based illustrator. She has won with the illustration about #Izum the town that was destroyed by the russian army, people were murdered, raped. A Ukrainian children's writer was tortured and killed there this spring 1/1 pic.twitter.com/VK5137fv48

— vitainmyhead (@Vitainmyhead) January 18, 2023