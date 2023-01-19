Українська ілюстраторка Юлія Тверітіна потрапила до переліку 80 художників, чиї роботи продемонструють на 57-ій виставці Illustrators Exhibition на Болонському книжковому ярмарку. Також у список додали трьох росіянок. Зокрема одна з них з роботою про деокупований від військових РФ Ізюм.

Про це йдеться на сайті виставки, а також у коментарі української ілюстраторки виданню “Читомо“.

Усього на участь у цьогорічній виставці ілюстраторів свої роботи надіслали 4 345 художників із 91 країни.

Юлія — ілюстраторка та магістерка Національної академії мистецтв, а зараз працює над щоденником повномасштабної російсько-української війни.

На виставку її роботи подали художники клубу Pictoric.

“Взагалі подали мене, я б сказала примусово. Це взагалі, здається, я перший раз, кудись подаюсь на щось ілюстраторське. А картинки саме зі щоденника — бо цей темний рік я ними прожила, якось навіть не було інших варіантів. Якщо чесно, не очікувала, що попаду в список”, — сказала Тверітіна.

Водночас до участі на виставці відібрали трьох росіянок. Йдеться про Ксенію Аврамову, Поліну Плавінську та Катерину Захарову, яка представлятиме Велику Британію.

Раніше після оголошення коротких списків, де було 25 імен ілюстраторів з Росії, українська спільнота вибухнула критикою на адресу конкурсу.

Організатори зазначили, що на ярмарку прагнуть створення “культурних мостів” між країнами, переслідуючи єдину мету “розвитку дитячої ілюстрації та літератури, а також надання простору для діалогу та обміну досвідом”.

“Болонський книжковий ярмарок цього року ще раз підтверджує свою готовність заохочувати індивідуальну участь незалежних видавців, письменників і художників з усіх країн і регіонів світу, які бажають творчо, мирно та цілеспрямовано робити свій внесок у велику видавничу спільноту, об’єднуючи дітей і книжки”, — йдеться в анонсі до події.

У підписі під дописом роботи Катерини Захарової в її Instagram зазначено: “У місті Ізюм багато років тому…”. Після цього українці продовжують критикувати недоречності участі росіян у виставці.