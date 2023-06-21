Джерело: Державне агентство України з питань кіно.

Стрічка представлена у позаконкурсній програмі “Горизонти”.

“Люксембург, Люксембург” – другий повнометражний фільм українського режисера Антоніо Лукіча. Головні ролі у стрічці зіграли учасники реп-гурту “Курган і Agregat” – брати Раміл та Аміл Насірови.

У центрі сюжету стрічки – брати-близнюки, які дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембургу. Вони вирушають у подорож, аби побачити його востаннє. Та чи буде чоловік, якого вони там зустрінуть, таким само крутим татом, яким вони його пам’ятають?

Глядачі міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах зможуть побачити фільм “Люксембург, Люксембург” у програмі “Горизонти” з добіркою найпомітніших та популярних фільмів кіносезону поруч зі стрічками Віма Вендерса, Акі Каурісмякі, Джафара Панахі, Лава Діаса та інших.

Напередодні, фільм “Люксембург, Люксембург” отримав приз глядацьких симпатій на міжнародному кінофестивалі в Інсбруку (Австрія). Світова прем’єра фільму виробництва кінопродакшену Fore Films, продюсерів Володимира Яценка й Анни Яценко відбулася на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі, а 13 квітня 2023 року стрічка вийшла в український прокат.

З того часу фільм зібрав у прокаті понад 33,5 млн грн і зайняв 8 позицію в рейтингу 10 найкасовіших українських фільмів часів незалежності. В українських кінотеатрах “Люксембург, Люксембург” подивились понад 224 000 глядачів.

Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах, який щорічно проводиться у липні у Карлових Варах (Чехія), належить до категорії А. Це одна з найважливіших кінематографічних подій у Центральній та Східній Європі.

Довідково. “Luxembourg, Luxembourg / Люксембург, Люксембург” створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. У травні 2022 року фільм став одним з п’яти учасників програми підтримки міжнародної промоції українських фільмів “proMOTION”, започаткованої Українським інститутом. Міжнародна промопідтримка в межах програми здійснюється за допомоги Göteborg Film Fund.

Уперше фільм було продемонстровано у вересні 2022 року на Венеційському кінофестивалі у конкурсній програмі “Orizzonti”, де представляють нові тенденції в розвитку кінематографа. В український прокат стрічка вийшла 13 квітня 2023 року

Режисер “Люксембург, Люксембург” Антоніо Лукіч отримав нагороду за найкращу режисуру на 20-му Міжнародному фестивалі в Монте-Карло. Також стрічку було презентовано в основному конкурсі тижня міжнародного ігрового кіно PriGlobal, який проходив під егідою Приштинського міжнародного кінофестивалю PriFest, і вона перемогла у номінації “Найкращий фільм”.