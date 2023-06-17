Фільм "Люксембург, Люксембург" українського режисера Антоніо Лукіча за дев’ять тижнів кінопрокату вже переглянули 228 110 глядачів, а касові збори склали більш ніж 34 мільйони гривень.

Джерело: Державне агентство України з питань кіно.

Кінопрокат фільму “Люксембург, Люксембург” триває.

У центрі сюжету стрічки – брати-близнюки, які дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембургу. Вони вирушають у подорож, аби побачити його востаннє. Та чи буде чоловік, якого вони там зустрінуть, таким само крутим татом, яким вони його пам’ятають?

“Luxembourg, Luxembourg / Люксембург, Люксембург” створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. У травні 2022 року фільм став одним з п’яти учасників програми підтримки міжнародної промоції українських фільмів “proMOTION”, започаткованої Українським інститутом. Міжнародна промопідтримка в межах програми здійснюється за допомоги Göteborg Film Fund.

Уперше фільм було продемонстровано у вересні 2022 року на Венеційському кінофестивалі у конкурсній програмі “Orizzonti”, де представляють нові тенденції в розвитку кінематографа. В український прокат стрічка вийшла 13 квітня 2023 року

Режисер “Люксембург, Люксембург” Антоніо Лукіч отримав нагороду за найкращу режисуру на 20-му Міжнародному фестивалі в Монте-Карло. Також стрічку було презентовано в основному конкурсі тижня міжнародного ігрового кіно PriGlobal, який проходив під егідою Приштинського міжнародного кінофестивалю PriFest, і вона перемогла у номінації “Найкращий фільм”.