Джерело: Державне агентство України з питань кіно.
Кінопрокат фільму “Люксембург, Люксембург” триває.
У центрі сюжету стрічки – брати-близнюки, які дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембургу. Вони вирушають у подорож, аби побачити його востаннє. Та чи буде чоловік, якого вони там зустрінуть, таким само крутим татом, яким вони його пам’ятають?
“Luxembourg, Luxembourg / Люксембург, Люксембург” створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. У травні 2022 року фільм став одним з п’яти учасників програми підтримки міжнародної промоції українських фільмів “proMOTION”, започаткованої Українським інститутом. Міжнародна промопідтримка в межах програми здійснюється за допомоги Göteborg Film Fund.
Уперше фільм було продемонстровано у вересні 2022 року на Венеційському кінофестивалі у конкурсній програмі “Orizzonti”, де представляють нові тенденції в розвитку кінематографа. В український прокат стрічка вийшла 13 квітня 2023 року
Режисер “Люксембург, Люксембург” Антоніо Лукіч отримав нагороду за найкращу режисуру на 20-му Міжнародному фестивалі в Монте-Карло. Також стрічку було презентовано в основному конкурсі тижня міжнародного ігрового кіно PriGlobal, який проходив під егідою Приштинського міжнародного кінофестивалю PriFest, і вона перемогла у номінації “Найкращий фільм”.
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