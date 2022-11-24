Співачка українського походження, яка останні роки прожила у РФ, Світлана Лобода, включена Литвою до списку небажаних у країні осіб.

Про це інформує російське пропагандистське видання ТАСС.

Про таке рішення литовської влади журналістів сповістила прессекретарка глави МЗС Литви Пауліна Левіцкайте.

“Після консультації з нашими українськими партнерами ми додаємо співачку до списку персон нон ґрата”, – заявила вона.

Нещодавно стало відомо, що Лобода планувала провести гастролі в кількох містах Литви. Попри багато років, проведених в Україні, співачка є громадянкою нашої держави. Зараз вона проживає в Латвії, тому на відміну від російських артистів, на неї не поширюються автоматичні заборони на в’їзд до країни.

Міністр культури Литви Симонас Кайріс наголосив, що позиція Лободи щодо вторгнення Росії до України не є зрозумілою.