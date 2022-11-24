Про це інформує російське пропагандистське видання ТАСС.
Про таке рішення литовської влади журналістів сповістила прессекретарка глави МЗС Литви Пауліна Левіцкайте.
“Після консультації з нашими українськими партнерами ми додаємо співачку до списку персон нон ґрата”, – заявила вона.
Нещодавно стало відомо, що Лобода планувала провести гастролі в кількох містах Литви. Попри багато років, проведених в Україні, співачка є громадянкою нашої держави. Зараз вона проживає в Латвії, тому на відміну від російських артистів, на неї не поширюються автоматичні заборони на в’їзд до країни.
Міністр культури Литви Симонас Кайріс наголосив, що позиція Лободи щодо вторгнення Росії до України не є зрозумілою.
- На п’ятий день повномасштабної війни Росії проти України Світлана Лобода записала відеозвернення, в якому закликала “вершителів доль” припинити війну в Україні, проте в самому зверненні вона не назвала винуватців війни в Україні.
- Мер Борисполя Володимир Борисенко у відеозверненні розповів про те, що співачка Світлана Лобода передала місцевій теробороні автомобіль та переказала півтора мільйона гривень на придбання бронежилетів та турнікетів.