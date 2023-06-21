Джерело: Державне агентство України з питань кіно.

Стрічка розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі початку війни у 2014 році на Сході України та авіакатастрофи рейсу МН-17. Головні герої, Ірина та Анатолій, очікують народження первістка, але війна жорстоко вривається в їхні життя разом з уламками збитого “Боїнга”. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угруповання.

Український Оскарівський Комітет обрав стрічку офіційним представником від України на премію “Оскар-2023” у номінації “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”.

У січні 2022 року стрічка отримала нагороду за “найкращу режисуру світового кіно” на кінофестивалі “Санденс” – головному фестивалі незалежного кіно в США.

Призер фестивалів “Санденс” та “Берлінале”, “Клондайк” здобув загалом понад 40 міжнародних нагород.