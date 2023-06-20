У Варшаві на благодійному Фестивалі українського кіно покажуть стрічку українського режисера Антоніо Лукіча "Мої думки тихі".

Джерело: Державне агентство України з питань кіно.

Фільм “Мої думки тихі” режисера Антоніо Лукіча транслюватиметься мовою оригіналу з польськими субтитрами.

Показ на благодійному Фестивалі українського кіно просто неба (Open Air Ukrainian Film Festival) проходитиме 20 червня о 20:30 на літній терасі П’яної Вишні “Округляк” (Pijana Wiśnia. Okrąglak, Warsaw, Poland). Вхід вільний.

“Мої думки тихі” — це історія про молодого звукорежисера Вадима. Зазнавши безліч невдач в роботі та особистому житті, він отримує шанс розпочати все спочатку. Просте завдання — записати голоси закарпатських тварин — може стати його шансом назавжди залишити “незручну Україну” і вирушити в “привабливу Канаду”, якомога далі від проблем. Однак все виявляється набагато складніше, коли головним супутником у новій роботі виявляється найменш підхожа для цього людина — мама Вадима.

Автори сценарію фільму — Антоніо Лукіч та Валерія Кальченко, продюсери — Алла Бєлая та Дмитро Суханов (кінокомпанія Toy Cinema), дистриб’ютор в Україні — компанія Arthouse Traffic. Стрічка стала одним із переможців Десятого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно.

Уперше показ фільму “Мої думки тихі” відбувся 4 липня 2019 року на секції “East of West” (“На Схід від Заходу”) 54-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах, де стрічка отримала Спеціальну премію журі. Загалом стрічку було представлено більш як на 70 кінофестивалях світу.

Фільм вийшов в український кінопрокат 16 січня 2020 року. За сім тижнів у кінопрокаті касові збори склали понад 10 мільйонів гривень.

Фільм займає 20 позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.