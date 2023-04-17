Український ілюстратор Сергій Майдуков мав отримувати премію миру імені Еріха Марії Ремарка 2023, але був лауреатом разом з російською письменницею Людмилою Уліцкой. Він відмовився отримувати нагороду в один день разом з громадянкою країни-агресора.

Про це він повідомив у листі комітету премії.

Російська письменниця, яка стала лауреаткою, отримає премію 22 червня в день 125-річчя Ремарка. Сергій Майдуков заявив, що не буде отримувати нагороду в один день, а пізніше відмовився зовсім.

“Для мене стало несподіванкою, що мене обрали, я отримав листа десь місяць тому. Спершу сказав, що іншим разом приїду, в подальшому листуванні написав, що не приїду зовсім. Гроші хочу більшою частиною покласти в монобанку, де збираю на авто для ЗСУ”, — зазначив він у коментарі “Читомо“.

Голова журі премії Сузанна Менцель-Рідль заявила, що цьогорічну премію миру хотіли трактувати як знак надії на примирення.

“Останнім словом має бути мова людства, яка також об’єднує людей ворогуючих держав. Війна не повинна заглушити мову літератури та мистецтва”, — зазначила вона.

Також віцеголова журі Катаріна Пьоттер сказала, що вони сподівалися запросити письменника з Росії та художника з України до Оснабрюка, щоб “відзначити їх премією миру імені Ремарка та спеціальною премією”.

Довідка. Премію миру імені Еріха Марії Ремарка вручають в Оснабрюку (Німеччина) кожні два роки від 1991. У 2023 році премію вручать вшістнадцяте. Серед лауреатів — Тоні Джадт, Світлана Алєксієвич, Алі Ахмад Саїд Есбер, Лев Копелєв тощо. Також спеціальну відзнаку отримав Юрій Андрухович у 2005 році.