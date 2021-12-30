Військові кораблі України та Франції провели спільне тренування у Чорному морі: фото // 5 фото
Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Український десантний корабель “Юрій Олефіренко” разом із фрегатом Франції “Auvergne” провели тренування з метою підтримки безпеки у Чорноморському регіоні, та для удосконалення злагодженості екіпажів кораблів відповідно до стандартів НАТО.
ВМС України та Франції провели тренування з тактичного маневрування. Особовий склад відпрацював нічне сигналотворення з використанням міжнародної системи сигналів. Також проводився контроль у районах інтенсивного судноплавства.
На борту українського корабля провели тренування з надання допомоги аварійному кораблю із висадкою рятувальної групи французького фрегата.
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Довідка. Auvergne – багатоцільовий корабель з артилерійським та ракетним озброєнням. На його борту знаходиться керований ракетний комплекс, що складається з 16 крилатих ракет з дальністю ураження до тисячі кілометрів та восьми пускових контейнерів. Він є найсучаснішим кораблем французького флоту. Даний тип кораблів призначений для протичовнової оборони, знищення надводних кораблів та завдання ударів по наземним об’єктам противника.
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