В акваторії Чорного моря кораблі Військово-Морських Сил України та Франції провели спільне тренування типу "PASSEX". У навчаннях взяв участь найсучасніший французький фрегат Auvergne. Комунікація між екіпажами здійснювалась виключно англійською мовою.









Військові кораблі України та Франції провели спільне тренування у Чорному морі: фото // 5 фото

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Український десантний корабель “Юрій Олефіренко” разом із фрегатом Франції “Auvergne” провели тренування з метою підтримки безпеки у Чорноморському регіоні, та для удосконалення злагодженості екіпажів кораблів відповідно до стандартів НАТО.

ВМС України та Франції провели тренування з тактичного маневрування. Особовий склад відпрацював нічне сигналотворення з використанням міжнародної системи сигналів. Також проводився контроль у районах інтенсивного судноплавства.

На борту українського корабля провели тренування з надання допомоги аварійному кораблю із висадкою рятувальної групи французького фрегата.

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Довідка. Auvergne – багатоцільовий корабель з артилерійським та ракетним озброєнням. На його борту знаходиться керований ракетний комплекс, що складається з 16 крилатих ракет з дальністю ураження до тисячі кілометрів та восьми пускових контейнерів. Він є найсучаснішим кораблем французького флоту. Даний тип кораблів призначений для протичовнової оборони, знищення надводних кораблів та завдання ударів по наземним об’єктам противника.