Про це він сповістив у своєму Facebook.
За його словами, він кілька тижнів тому від’єднався від одного з загонів ТрО Києва (де служив з початку повномасштабного вторгнення), щоб долучитися до спецпризначенців і наразі дислокується на південному сході України.
“Наступ орків (російської армії – ред.) почався, але поки повільний – більш працює арта, гради та міномети. Красивих фоток з автоматом не буде. Разом до Перемоги, браття та сестри!” – заявив Сенцов.
Зауважимо, що український митець у 2014-2019 роках був в’язнем російського режиму. Після визволення зняв кінострічку “Носоріг”, яка у 2021-му отримала нагороду за найкращий художній фільм на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі.
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- Українським артистам, журналістам та інших діячам заборонили в’їзд на територію РФ терміном на 50 років. До списку увійшла 31 особа.