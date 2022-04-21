Український кінорежисер, сценарист та письменник Олег Сенцов долучився до одного із загонів спецпризначення та вирушив боротися з російською агресією на сході України.

Про це він сповістив у своєму Facebook.

За його словами, він кілька тижнів тому від’єднався від одного з загонів ТрО Києва (де служив з початку повномасштабного вторгнення), щоб долучитися до спецпризначенців і наразі дислокується на південному сході України.

“Наступ орків (російської армії – ред.) почався, але поки повільний – більш працює арта, гради та міномети. Красивих фоток з автоматом не буде. Разом до Перемоги, браття та сестри!” – заявив Сенцов.

Зауважимо, що український митець у 2014-2019 роках був в’язнем російського режиму. Після визволення зняв кінострічку “Носоріг”, яка у 2021-му отримала нагороду за найкращий художній фільм на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі.