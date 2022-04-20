Про це повідомляють росЗМІ.
Відтак на територію РФ не зможуть заїхати, зокрема ведучий телепрограми “Світ Навиворіт” Дмитро Комаров та ведучі “Орла і решки” Микола Сєрга та Андрій Бедняков.
Окрім цього, до списку на заборону в’їзду потрапили також українські виконавці. Серед яких: Святослав Вакарчук, Джамала, Андрій Данилко, Дмитро Монатік, Микита Алєксєєв, Юрій Каплан, Надя Дорофеєва, Настя Каменських та інші.
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