Українським артистам, журналістам та інших діячам заборонили в’їзд на територію РФ терміном на 50 років. До списку увійшла 31 особа.

Про це повідомляють росЗМІ.

Відтак на територію РФ не зможуть заїхати, зокрема ведучий телепрограми “Світ Навиворіт” Дмитро Комаров та ведучі “Орла і решки” Микола Сєрга та Андрій Бедняков.

Окрім цього, до списку на заборону в’їзду потрапили також українські виконавці. Серед яких: Святослав Вакарчук, Джамала, Андрій Данилко, Дмитро Монатік, Микита Алєксєєв, Юрій Каплан, Надя Дорофеєва, Настя Каменських та інші.