Про це український омбудсмен повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Лубінець зазначив, що зустріч з Москальковою відбулась у межах досягнутих раніше домовленостей.
Під час зустрічі сторони обговорили низку гуманітарних питань щодо надання правозахисної допомоги українцям та росіянам та обмінялися конкретними пропозиціями.
“Продовжуємо працювати задля допомоги кожному українцю!”, – резюмував Лубінець.
Варто зауважити, що про свою зустріч з російською омбудсменкою Дмитро Лубінець повідомляв ще на початку січня.
Тоді він наголосив, що на зустрічі буде порушено питання звільнення цивільних українців.
“Українська держава не полишає спроб повернути в тому числі й цивільних. Проблема не в нас, а в Росії. Тому що Росія зараз хоче окремий майданчик по цивільних. Ми про це домовлятимемося”, — сказав омбудсмен.
- Росіяни вигадали новий психологічний метод тортур: вони інколи вивозять українських полонених нібито для обміну. Потім повертають їх назад і розповідають, що Україна начебто відмовилась їх обміняти.