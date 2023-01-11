Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся зі своєю російською колегою омбудсменкою Тетяною Москальковою у Туреччині.

Про це український омбудсмен повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Лубінець зазначив, що зустріч з Москальковою відбулась у межах досягнутих раніше домовленостей.

Під час зустрічі сторони обговорили низку гуманітарних питань щодо надання правозахисної допомоги українцям та росіянам та обмінялися конкретними пропозиціями.

“Продовжуємо працювати задля допомоги кожному українцю!”, – резюмував Лубінець.

Варто зауважити, що про свою зустріч з російською омбудсменкою Дмитро Лубінець повідомляв ще на початку січня.

Тоді він наголосив, що на зустрічі буде порушено питання звільнення цивільних українців.

“Українська держава не полишає спроб повернути в тому числі й цивільних. Проблема не в нас, а в Росії. Тому що Росія зараз хоче окремий майданчик по цивільних. Ми про це домовлятимемося”, — сказав омбудсмен.