Американський актор і сценарист, володар "Золотого глобуса" Міккі Рурк зреагував на війну в Україні. Він заявив, що українці - хоробрі і горді люди, а США та НАТО повинні забезпечити Україну всім необхідним для захисту озброєнням.

Про це Міккі Рурк написав у своєму Instagram-акаунті.

Актор почав свій допис згадавши про Маріуполь, де унаслідок російських обстрілів загинуло 22 тисячі мирних мешканців.

Проте, додав Рурк, Росія вирішила ще більше погіршити ситуацію і “посилає генерала Олександра Дворнікова”, який відомий своєю жорстокістю під час війни з Сирією. Актор назвав Дворнікова “безсердечним та безжальним м’ясником”.

“Кожного дня, кожного, в біса, дня і ночі хоробрий і рішучий президент України Зеленський продовжує випрошувати у світу необхідну зброю, щоб захистити цю країну від цього безглуздого кошмару, який день і ніч триває в Україні. Чому, в біса, США і всі країни НАТО не можуть допомогти президенту Зеленському тим, з чим йому і його людям потрібно боротися. Українці – хоробрий і гордий народ, який хоче жити в умовах демократичного існування”, – написав Міккі Рурк.

Актор додав, що вони зараз живуть звичайним життям, мають дах над головою, ходять у кіно, гуляють в парках, сплять у своїх ліжках, а не ховаються в укриттях. А відмовки США та НАТО у допомозі – це всього лиш слова, які не мають значення та мети.

“Я слухаю новини і навіть не можу з’їсти обід, дивлячись на цю бійню, цю прокляту криваву бійню, і щовечора одне й те саме”, – додав Рурк.

Він знову додав, що президент України просить весь світ про допомогу з озброєнням та закликав “забути це все лайно про чесну війну” і надати Україні всю необхідну допомогу.

Міккі Рурк також розповів, що його найкращим другом є українець Дмитро, з яким він працює вже багато років. За словами актора, Дмитро – дуже стійкий чоловік, який жодного разу не проявив страху чи занепокоєння.

“У Діми 12 членів сім’ї, які живуть в Україні, я не буду говорити в яких містах, але кожен день і кожну ніч я боюся, що Діма зайде в мої двері і я почую, що когось із його родини вбили. Вчора вранці зайшов Діма, сів поруч зі мною і без жодних емоцій сказав мені, що один із його однокласників, якому було 38 років, пішов через вулицю за своїм котом і отримав кілька пострілів у потилицю”, – написав актор.