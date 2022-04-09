Соліст рок-гурту "Bon Jovi" Джон Бон Джові вкотре висловив підтримку українцям та присвятив пісню Україні під час свого світового турне.

Відповідний ролик гурт розмістив на своєму YouTube-каналі.

Соліст гурту закликав приєднатися до #StandUpForUkraine #globalcitizen програм допомоги українським тимчасово переміщеним особам. А під час концерту Джон Бон Джові тричі прокричав “Слава Україні!” та виконав пісню “We don’t run”, яка символізує боротьбу українського народу проти російської військової агресії.

“Ми не біжимо, я на своїй землі. Ми не біжимо, ми не відступаємо” – йдеться у тексті пісні.