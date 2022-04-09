Відповідний ролик гурт розмістив на своєму YouTube-каналі.
Соліст гурту закликав приєднатися до #StandUpForUkraine #globalcitizen програм допомоги українським тимчасово переміщеним особам. А під час концерту Джон Бон Джові тричі прокричав “Слава Україні!” та виконав пісню “We don’t run”, яка символізує боротьбу українського народу проти російської військової агресії.
“Ми не біжимо, я на своїй землі. Ми не біжимо, ми не відступаємо” – йдеться у тексті пісні.
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