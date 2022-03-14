Про це повідомив бізнесмен і меценат Павло Фукс у своєму Telegram-каналі.
Павло Фукс публічно подякував українцям, які проживають за межами нашої країни, за допомогу. Вони передали бізнесмену кошти на підтримку героїчних зусиль українського народу, який бореться за свою свободу.
Ось список меценатів, які долучилися до підтримки нашої держави у цей непростий час:
- Хайкін Євсей, 1930 р. н., громадянин України, проживає в Ізраїлі: 50 000 євро.
- Пашковський Ілля, 1983 р. н., громадянин України, проживає в Ізраїлі: 22 000 євро.
- Козак Ірина, 1979 р. н., громадянка України, проживає в Іспаніі: 4 000 євро.
- Неборська Любов, 1969 р. н., громадянка України, проживає в Іспанії: 4 000 євро.
- Ясінська Світлана, 1962 р. н., громадянка України, проживає в Іспанії: 4 000 євро.
- Пекарська Анна, 1987 р. н., громадянка України, проживає в Іспанії: 4 000 євро.
- Карпенко Катерина, 1985 р. н., громадянка України, проживає в Іспанії: 4 000 євро.
- Шустер Олена, 1978 р. н., громадянка України, проживає в Іспанії: 4 000 євро.
- Галік Володимир, 1982 р. н., громадянин України, проживає в Іспанії: 4 000 євро.
Павло Фукс висловив подяку кожному з них.
- Нагадаємо, бізнесмен Павло Фукс перерахував 2,7 млн грн родинам офіцерів і курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, які загинули та матері вцілілого курсанта в авіакатастрофі поблизу Чугуєва на Харківщині.
- Раніше Павло Фукс в межах штабу допомоги медикам у Харкові, купив два рентген-діагностичних комплекси OPERA RT 20 за 13 млн 400 тис. гривень.