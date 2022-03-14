Українці з усього світу мобілізувалися, щоб підтримати український народ у його безпрецендентно-героїчній і відчайдушній боротьбі за свою незалежність. Зокрема, ця допомога включає і фінансовий аспект.

Про це повідомив бізнесмен і меценат Павло Фукс у своєму Telegram-каналі.

Павло Фукс публічно подякував українцям, які проживають за межами нашої країни, за допомогу. Вони передали бізнесмену кошти на підтримку героїчних зусиль українського народу, який бореться за свою свободу.

Ось список меценатів, які долучилися до підтримки нашої держави у цей непростий час:

Хайкін Євсей, 1930 р. н., громадянин України, проживає в Ізраїлі: 50 000 євро.

Пашковський Ілля, 1983 р. н., громадянин України, проживає в Ізраїлі: 22 000 євро.

Козак Ірина, 1979 р. н., громадянка України, проживає в Іспаніі: 4 000 євро.

Неборська Любов, 1969 р. н., громадянка України, проживає в Іспанії: 4 000 євро.

Ясінська Світлана, 1962 р. н., громадянка України, проживає в Іспанії: 4 000 євро.

Пекарська Анна, 1987 р. н., громадянка України, проживає в Іспанії: 4 000 євро.

Карпенко Катерина, 1985 р. н., громадянка України, проживає в Іспанії: 4 000 євро.

Шустер Олена, 1978 р. н., громадянка України, проживає в Іспанії: 4 000 євро.

Галік Володимир, 1982 р. н., громадянин України, проживає в Іспанії: 4 000 євро.

Павло Фукс висловив подяку кожному з них.