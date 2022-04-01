Про це повідомляють #Букви.
Про ліквідацію російського окупанта Цибенка у ЗМІ повідомили 31 березня. Проте, перший допис про смерть Цибенка 28 березня опублікував у Facebook боєць тероборони Володимир Полевий.
За його словами, разом із курсантами-розвідниками вони знищили ворожий танк за допомогою протитанкового ракетного комплексу Javelin.
Після знищення із танка дістали тіло загиблого – ним і виявився десантник Денис Цибенко. Це вдалось дізнатись завдяки документам, які були при ньому. Разом з документами в окупанта знайшли золоті прикраси та валюту.
У військовому квитку Цибенка вказано, що народився він у селі Солов’ї (Псковська область). У 2016 закінчив Псковський державний університет за напрямом менеджмент, отримавши ступінь бакалавра. Був військовослужбовцем 104 гвардійського парашутно-десантного полку 76 гв. ДШВ ВДВ РФ.
Фото загиблого окупанта з викраденими грошима та прикрасами швидко розлетілось соцмережами. Оскільки на одязі була нашивка з іменем – Цибенко Д. А. – відшукати інформацію про мародера було не важко.
Як і більшість росіян Денис Цибенко зареєстрований у забороненій в Україні російській соцмережі “Вконтакте“. З наявної там інформації дізнаємось, що Цибенко народився 6 серпня 1994 року. Місцем проживання вказано місто Опочка, що у Псковській області.
Цибенко також був зареєстрований в Instagram (зараз акаунт перейменовано та закрито). Оскільки українці мають вільний доступ до цієї соцмережі, під нечисленними фото окупанта вони залишили тисячі коментарів щодо смерті Цибенка в Україні. У більшості коментарів українці пишуть, що Цибенко, який приїхав вбивати та мародерити, загинув заслужено.
З виставлених там фото зрозуміло, що минулого, 2021 року, він одружився. Під цими фото можна побачити коментарі на тему “не довіз дружині награбоване”.
Українці хотіли залишити коментарі й у профілі Валерії (дружина Цибенка), проте вона поспішно видалила свій акаунт в Instagram, а у “Вконтакте” перейменувалась на “Валерия Белова” та закрила сторінку. Також у “ВК” вона видалилась зі списку друзів загиблого чоловіка.
Варто зауважити, що свої акаунти в Instagram закрили чи не всі друзі мародера, оскільки їм українці писали з проханнями “забрати тіло друга”.
Також в акаунті було опубліковане фото кальяну з підписом “подарунок з Сирії”. Під цим постом також зібралось сотні коментарів. Більшість українців вважають, що Цибенко раніше воював у Сирії і там також не гребував мародерством.
Додамо, що наразі аккаунт Цибенка в Instagram вже закритий та перейменований на “olga__tsibenko”.
- Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала чергову перехоплену телефонну розмову російського окупанта з рідними. Під час розмови загарбник хвалився дружині, що вкрав для неї хорошу косметику та одяг, а вона просить його красти ще більше.