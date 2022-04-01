Українські військові ліквідували російського загарбника Дениса Цибенка. Під час огляду тіла окупанта з'ясувалось, що Цибенко грабував українців: у нього знайшли чимало золотих прикрас та іноземну валюту.

Про це повідомляють #Букви.

Про ліквідацію російського окупанта Цибенка у ЗМІ повідомили 31 березня. Проте, перший допис про смерть Цибенка 28 березня опублікував у Facebook боєць тероборони Володимир Полевий.

За його словами, разом із курсантами-розвідниками вони знищили ворожий танк за допомогою протитанкового ракетного комплексу Javelin.

Після знищення із танка дістали тіло загиблого – ним і виявився десантник Денис Цибенко. Це вдалось дізнатись завдяки документам, які були при ньому. Разом з документами в окупанта знайшли золоті прикраси та валюту.

У військовому квитку Цибенка вказано, що народився він у селі Солов’ї (Псковська область). У 2016 закінчив Псковський державний університет за напрямом менеджмент, отримавши ступінь бакалавра. Був військовослужбовцем 104 гвардійського парашутно-десантного полку 76 гв. ДШВ ВДВ РФ.

Фото загиблого окупанта з викраденими грошима та прикрасами швидко розлетілось соцмережами. Оскільки на одязі була нашивка з іменем – Цибенко Д. А. – відшукати інформацію про мародера було не важко.

Як і більшість росіян Денис Цибенко зареєстрований у забороненій в Україні російській соцмережі “Вконтакте“. З наявної там інформації дізнаємось, що Цибенко народився 6 серпня 1994 року. Місцем проживання вказано місто Опочка, що у Псковській області.

Цибенко також був зареєстрований в Instagram (зараз акаунт перейменовано та закрито). Оскільки українці мають вільний доступ до цієї соцмережі, під нечисленними фото окупанта вони залишили тисячі коментарів щодо смерті Цибенка в Україні. У більшості коментарів українці пишуть, що Цибенко, який приїхав вбивати та мародерити, загинув заслужено.

З виставлених там фото зрозуміло, що минулого, 2021 року, він одружився. Під цими фото можна побачити коментарі на тему “не довіз дружині награбоване”.

Українці хотіли залишити коментарі й у профілі Валерії (дружина Цибенка), проте вона поспішно видалила свій акаунт в Instagram, а у “Вконтакте” перейменувалась на “Валерия Белова” та закрила сторінку. Також у “ВК” вона видалилась зі списку друзів загиблого чоловіка.

Варто зауважити, що свої акаунти в Instagram закрили чи не всі друзі мародера, оскільки їм українці писали з проханнями “забрати тіло друга”.

Також в акаунті було опубліковане фото кальяну з підписом “подарунок з Сирії”. Під цим постом також зібралось сотні коментарів. Більшість українців вважають, що Цибенко раніше воював у Сирії і там також не гребував мародерством.

Додамо, що наразі аккаунт Цибенка в Instagram вже закритий та перейменований на “olga__tsibenko”.