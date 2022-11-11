Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
“Зібрано на перший морський дрон. Він матиме назву Херсон”, – написав Михайло Федоров.
А також додав, що один апарат коштує 10 мільйонів гривень. Подібні безпілотники вже показали себе в бухті Севастополя, вразивши флагман російського флоту “Адмірал Макаров”. Після цього Росія втратила беззаперечну перевагу на воді.
Також він зазначив, що це унікальна і засекречена українська розробка. У вартість входить: дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, спеціальним зв’язком, захищеним від впливу ворожих засобів радіоелектронної протидії, резервними модулями зв’язку та бойовою частиною.
А також — наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних і декілька особливих сюрпризів для наших ворогів.
“Важливо максимально захистити українські міста та акваторії від обстрілів. Тому збираємо кошти на 100 морських дронів українського виробництва”, – наголосив Михайло Федоров.
- На фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.
- Минулого тижня президент України оголосив про новий благодійний збір коштів для флоту морських дронів в межах платформи United24.