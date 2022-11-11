На фандрейзинговій платформі United24 українці вже зібрали кошти на перший морський дрон, який матиме назву "Херсон".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Зібрано на перший морський дрон. Він матиме назву Херсон”, – написав Михайло Федоров.

А також додав, що один апарат коштує 10 мільйонів гривень. Подібні безпілотники вже показали себе в бухті Севастополя, вразивши флагман російського флоту “Адмірал Макаров”. Після цього Росія втратила беззаперечну перевагу на воді.

Також він зазначив, що це унікальна і засекречена українська розробка. У вартість входить: дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, спеціальним зв’язком, захищеним від впливу ворожих засобів радіоелектронної протидії, резервними модулями зв’язку та бойовою частиною.

А також — наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних і декілька особливих сюрпризів для наших ворогів.

“Важливо максимально захистити українські міста та акваторії від обстрілів. Тому збираємо кошти на 100 морських дронів українського виробництва”, – наголосив Михайло Федоров.