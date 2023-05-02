Про це інформує пресслужба Міністерства відновлення.

Попередні норми розподілу коштів ДФРР враховували чисельність населення у регіоні та показник валового регіонального продукту, ці показники не є актуальними в умовах воєнного часу. Відтак, даний законопроєкт пропонує з 2 млрд гривень коштів ДФРР у 2023 році 50% розподілити рівними частинами між усіма областями, а решту 50% – додатково рівними частинами між 11 областями, які найбільше постраждали від воєнних дій (Донецькою, Житомирською, Запорізькою, Київською, Миколаївською, Сумською, Харківською, Херсонською, Чернігівською, Одеською та Дніпропетровською).

Як повідомляється, центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть подати проєкти за кошти ДФРР через спеціалізовану онлайн платформу. Платформа має забезпечити прозорий та неупереджений відбір проєктів на регіональному рівні. Регіональні комісії проведуть попередню оцінку проєктів за низкою критеріїв, серед яких – соціально-економічний ефект проєкту, сталість, обсяг співфінансування тощо. Оцінка відбуватиметься з бальною системою, при цьому проєкти малих міст з населенням до 50 тисяч осіб отримають додатковий бал.

Проєкти, які набрали не менше 25 балів, передають комісії Мінінфраструктури, яка перевіряє проєкти на відповідність законодавству та подає їх для відкритого опитування у застосунку “Дія”. За результатами відкритого опитування формуються списки проєктів-переможців, а Мінінфраструктури подасть Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції для розподілу коштів ДФРР.

Як пояснили у пресслужбі, законопроєкт зберігає логіку ДФРР, яка була напрацьована у попередні роки. Водночас серед нововведень – голосування за проєкти безпосередньо громадянами у “Дії”.

“Впевнена, що цей по суті експериментальний проєкт відкриє нові можливості для більшого залучення громадян до прийняття рішень у державі, до більш інклюзивного процесу відбудови в цілому”, – прокоментувала Олександра Азархіна , заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Наголошено, щоб отримати фінансування, проєкти повинні бути спрямовані на розвиток, відбудову чи будівництво критичної інфраструктури, ЖКГ, лікарень, ЦНАПів, центрів безпеки та укриттів, а також на підсилення регіональної та локальної економіки в умовах викликів воєнного стану та/або створення умов для релокації виробництв.

При цьому співфінансування з місцевих бюджетів має складати не менше 10%, а для бюджетів міст Києва і Севастополя та міських територіальних громад з населенням понад 225 тисяч осіб – не менше 50%.