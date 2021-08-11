Українцям уріжуть субсидії: більше отримуватимуть тільки в «червоній» зоні

У середу, 11 серпня, Кабінет Міністрів скасував норму, введену весною 2020 року, про збільшення на 50% соціальних нормативів на житлово-комунальні послуги при призначенні субсидій. Підвищені виплати отримуватимуть лише в регіонах, що віднесуть до "червоного" рівня карантину.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Зокрема, документ передбачає зміну інших правил надання субсидій. Відтак, житлові субсидії призначаються у разі купівлі квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів.

Скасовується норма про те, що субсидія може призначатися у разі, якщо зарплата становить менш як 50% середньої в Києві та Севастополі та менш як 20% в обласних центрах та містах обласного значення.

Крім того, постанова передбачає вилучення норми щодо наявності мобільного телефону в претендентів на отримання субсидії, оскільки з 1 травня 2021 вона надається виключно у готівковій формі.

Документом доповнено перелік документів для включення інформації про іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, для отримання ними пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.