Українцям уріжуть субсидії: більше отримуватимуть тільки в «червоній» зоні

ЗеПорушення

53

Всього порушень

8

Днів без порушень
14:22 Дженніфер Еністон привітала колишнього чоловіка з днем народження знімком без сорочки
13:46 У Вашингтоні вимагатимуть обов’язкову COVID-вакцинацію від держслужбовців
13:44 У СІЗО дозволять користуватися Інтернетом та телефонами
13:38 Різдво Миколи Чудотворця: історія свята та чого не можна робити в цей день
12:54 Кількість загиблих внаслідок масштабних лісових пожеж в Алжирі значно зросла
12:25 Бейонсе в новому інтерв’ю розповіла, чому приховує своє приватне життя
12:13 У акторки Крістіни Епплгейт діагностували розсіяний склероз
10:34 «Шахтар» обіграв «Генк» та вийшов до плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів: відео голів
09:50 Приховані функції iOS 15 на iPhone: ось що не розповіли в Apple
08:56 В Україні за минулу добу зафіксовано 1122 нові випадки COVID-19
08:22 Facebook заблокував сотні акаунтів з РФ, які поширювали фейки про вакцинацію
07:59 Ліонель Мессі офіційно став гравцем «ПСЖ»
07:39 11 серпня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:15 Грози та до +33°C: якою буде погода в Україні 11 серпня
02:36 Dominion Voting Systems подала три судових позови проти прихильників Трампа на $1,6 млрд
02:09 Стати моделлю у 80 — це можливо. Історія китайця Ван Дешуня
01:52 В липні постачання автомобілів Tesla з Китаю зменшилось на 69%
01:11 Bitcoin може вирости до $100 тисяч, – прогноз Bloomberg 

10 серпня

23:46 У Китаї 14 слонів, через яких евакуювали понад 150 тисяч осіб, вирішили повернутися до заповідника
23:16 В Red Bull публічно перепросили за дрифт на Софійській площі
22:59 Протистояння в Портленді: що відомо
22:53 США підтримують військові сили Афганістану з повітря
22:11 В Apple розтлумачили подробиці стосовно сканування телефонів на предмет матеріалів про дитяче порно
21:27 Співачка з Малайзії померла після пологів через COVID-19
21:12 Сенат США дозволив створення загальнонаціональної мережі зарядних станцій для електромобілів
21:04 Погрози Лукашенка потребують жорсткої, рішучої та дієвої реакції української влади, – «ЄС»

Українцям уріжуть субсидії: більше отримуватимуть тільки в «червоній» зоні

У середу, 11 серпня, Кабінет Міністрів скасував норму, введену весною 2020 року, про збільшення на 50% соціальних нормативів на житлово-комунальні послуги при призначенні субсидій. Підвищені виплати отримуватимуть лише в регіонах, що віднесуть до "червоного" рівня карантину.

Середа, 11 серпня 2021, 14:04

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Зокрема, документ передбачає зміну інших правил надання субсидій. Відтак, житлові субсидії призначаються у разі купівлі квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів.

Скасовується норма про те, що субсидія може призначатися у разі, якщо зарплата становить менш як 50% середньої в Києві та Севастополі та менш як 20% в обласних центрах та містах обласного значення.

Крім того, постанова передбачає вилучення норми щодо наявності мобільного телефону в претендентів на отримання субсидії, оскільки з 1 травня 2021 вона надається виключно у готівковій формі.

Документом доповнено перелік документів для включення інформації про іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, для отримання ними пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

  • Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні триває процес верифікації субсидій, щоб їх отримували тільки ті українці, яким вони дійсно потрібні.
  • Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що наразі 1,6 млн українців мають пільги на оплату тарифів.
Теги: Кабінет Міністрів, субсидії, червона зона

Читати #Букви у Telegram і у Facebook