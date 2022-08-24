Про це повідомило AP.

Ймовірно спека буде тривати до листопада в західному Європейсько-Середземноморському регіоні. Погодні умови будуть теплішими та сухішими, ніж зазвичай.

Цього року під загрозою посухи опинилися майже половина з 27 країн Євросоюзу. Серед них Бельгія, Франція, Німеччина Угорщина, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія та Румунія.

За межами ЄС відзначається зростання небезпеки посухи у Великій Британії, Сербії, Україні та Молдові.

Посушливі умови та зниження рівня води стали наслідками браку опадів і низки теплових хвиль у травні. Внаслідок посухи постраждав енергетичний сектор багатьох країн ЄС. Гідроелектростанції втратили основне джерело енергії, а інші електростанції – джерела охолоджуючої рідини.

Через нестачу води та спеку зменшилася урожайність європейських культур. Найбільше постраждали посіви кукурудзи, сої та соняшнику. У серпні дощі допомогли деяким регіонам, а іншим навпаки нашкодили грози.