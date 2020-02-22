Про це повідомляють #Букви.
Їхня пісня “Соловей” отримала найбільшу кількість балів за результатами голосування глядачів і членів журі.
За право представляти нашу країну змагалися шість виконавців:
• KRUTЬ з піснею “99”;
• JERRY HEIL з піснею “Vegan”;
• Go_A з піснею “Solovey”;
• David Axelrod з піснею “Horizon”;
• KHAYAT з піснею “Call For Love”;
• TVORCHI з піснею “Bonfire”.
Судили учасників нацвідбору Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.
За підсумками голосування журі та телеглядачі дали гурту Go_A максимальну кількість балів – по 6.
Go-A – це український електрофольк-гурт, який у своїй творчості поєднує український вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани і гітарний драйв.
Гурт брав участь у низці музичних фестивалів (“Джаз Коктебель”, “Країна мрій”, “Гогольфест” та інших), а також багато разів представляв українську музику в Ізраїлі, Польщі, Білорусі.
У листопаді 2016 року гурт представив свій дебютний альбом #Ідиназвук”. Зараз гурт активно гастролює і готується до релізу свого наступного альбому.
Варто відзначити, що на “Євробаченні-2020”, яке в травні відбудеться в Роттердамі (Нідерланди), Україна виступить у першому півфіналі (12 травня).
Виступи інших учасників фіналу нацвідбору:
KRUTЬ – “99”
JERRY HEIL – “Vegan”
David Axelrod – “Horizon”
KHAYAT – “Call For Love”;
TVORCHI – “Bonfire”
- Раніше організатори показали фото сценічного майданчика пісенного конкурсу “Євробачення-2020”, який пройде в Роттердамі (Нідерланди).
- Переможцем міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2019” став представник Нідерландів Дункан Лоуренс. Він на конкурсі виступив із піснею “Arcade”. Україна участі в конкурсі не брала після скандалу навколо співачки MARUV.