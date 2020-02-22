Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2020" в Нідерландах представить гурт Go-A.

Про це повідомляють #Букви.

Їхня пісня “Соловей” отримала найбільшу кількість балів за результатами голосування глядачів і членів журі.

За право представляти нашу країну змагалися шість виконавців:

• KRUTЬ з піснею “99”;

• JERRY HEIL з піснею “Vegan”;

• Go_A з піснею “Solovey”;

• David Axelrod з піснею “Horizon”;

• KHAYAT з піснею “Call For Love”;

• TVORCHI з піснею “Bonfire”.

Судили учасників нацвідбору Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

За підсумками голосування журі та телеглядачі дали гурту Go_A максимальну кількість балів – по 6.

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Go-A – це український електрофольк-гурт, який у своїй творчості поєднує український вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани і гітарний драйв.

Гурт брав участь у низці музичних фестивалів (“Джаз Коктебель”, “Країна мрій”, “Гогольфест” та інших), а також багато разів представляв українську музику в Ізраїлі, Польщі, Білорусі.

У листопаді 2016 року гурт представив свій дебютний альбом #Ідиназвук”. Зараз гурт активно гастролює і готується до релізу свого наступного альбому.

Варто відзначити, що на “Євробаченні-2020”, яке в травні відбудеться в Роттердамі (Нідерланди), Україна виступить у першому півфіналі (12 травня).

Виступи інших учасників фіналу нацвідбору:

KRUTЬ – “99”

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JERRY HEIL – “Vegan”

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David Axelrod – “Horizon”

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KHAYAT – “Call For Love”;

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TVORCHI – “Bonfire”

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