Диспетчерський центр "Укренерго" вже другий день не запроваджував аварійні відключення. Таке стало можливим, бо українці вже два дні поспіль заощаджують електроенергію.

Про це повідомило “Укренерго”.

Сьогодні зранку громадяни України спожили на 2,6% менше електроенергії, ніж вчора. Водночас верхня точка ранкового піка споживання світла була пізніше.

Вчора ввечері оператори зафіксували зменшення навантаження на енергосистему. У Києві жителі зменшили споживання на 6,2%, у Київській області — на 3,3%, Черкаській — на 17,8%, Харківській — на 7,0% та Чернігівській — на 5,9%.

Диспетчерський центр наголосив, що за необхідності ввечері можуть бути відключення світла. Українців заздалегідь закликали надалі економити електроенергію.