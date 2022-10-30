Про це повідомило “Укренерго”.
Сьогодні зранку громадяни України спожили на 2,6% менше електроенергії, ніж вчора. Водночас верхня точка ранкового піка споживання світла була пізніше.
Вчора ввечері оператори зафіксували зменшення навантаження на енергосистему. У Києві жителі зменшили споживання на 6,2%, у Київській області — на 3,3%, Черкаській — на 17,8%, Харківській — на 7,0% та Чернігівській — на 5,9%.
Диспетчерський центр наголосив, що за необхідності ввечері можуть бути відключення світла. Українців заздалегідь закликали надалі економити електроенергію.
“Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів і за можливості перенесіть користування пральними машинами, бойлерами та обігрівачами на ніч, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий”, — йдеться у повідомленні.
- 27 жовтня українці добровільно зменшили споживання електроенергії, відтак у масштабі всієї країни економія становить 5-10%.
- Починаючи з 10 жовтня, росіяни атакували щонайменше половину теплових потужностей України, завдавши збитків на мільярди доларів.