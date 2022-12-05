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«Укренерго»: Ситуація складна, але контрольована – енергосистема України зберегла свою цілісність

5 грудня відбулась восьма масована ракетна атака країни-терориста на наші енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ, збито понад 60 ракет із більш ніж 70, випущених окупантами. Наразі ситуація складна, але контрольована. Енергосистема України зберегла свою цілісність і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи.

Понеділок, 5 грудня 2022, 20:12
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Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Ремонтні бригади НЕК “Укренерго” разом з колегами з обленерго та компаніями-виробниками електроенергії розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах Одеської та інших областей.

Диспетчери та інженери працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Там, де це можливо, вже здійснюється підключення споживачів, наголосили у пресслужбі.

Водночас у компанії пояснили, що через наслідки обстрілів частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. У поєднанні з посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі.

“Для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень. Першочергово електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні”, — констатували в “Укренерго”.

У компанії закликали у період відсутності електроенергії подбати про “себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд”.

5 грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом випущено понад 70 ракет. У Командуванні Повітряних Сил ЗСУ заявили, що загалом збито понад 60 ракет окупантів.

По Україні ближче до обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. 5 грудня повідомляли, що у небі над Україною — багато ракет.

  • По всій Україні діють “Пункти незламності” — адреси у населених пунктах можна знайти за посиланням.
  • 5 грудня в Україні фіксують збільшення споживання електроенергії. Громадян попередили про аварійні відключення світла.
  • #Букви поговорили з відомим професором історії Сергієм Плохієм, який є одним із провідних дослідників Східної Європи, автором відомих книг та директором Українського наукового інституту Гарвардського університету про те, чому РФ стала єдиною країною-членом колишнього СРСР, котра не віддала ядерну зброю, чи було це взагалі можливо та, чи сталася б війна, якби РФ позбулася ядерної зброї.
Теги: електропостачання, наслідки обстрілів, об'єкти інфраструктури, обстріли, ракетні удари, Укренерго

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