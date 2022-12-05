«Укренерго»: Ситуація складна, але контрольована – енергосистема України зберегла свою цілісність

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
Ремонтні бригади НЕК “Укренерго” разом з колегами з обленерго та компаніями-виробниками електроенергії розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах Одеської та інших областей.
Диспетчери та інженери працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Там, де це можливо, вже здійснюється підключення споживачів, наголосили у пресслужбі.
Водночас у компанії пояснили, що через наслідки обстрілів частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. У поєднанні з посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі.
“Для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень. Першочергово електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні”, — констатували в “Укренерго”.
У компанії закликали у період відсутності електроенергії подбати про “себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд”.
5 грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом випущено понад 70 ракет. У Командуванні Повітряних Сил ЗСУ заявили, що загалом збито понад 60 ракет окупантів.
По Україні ближче до обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. 5 грудня повідомляли, що у небі над Україною — багато ракет.
- По всій Україні діють “Пункти незламності” — адреси у населених пунктах можна знайти за посиланням.
- 5 грудня в Україні фіксують збільшення споживання електроенергії. Громадян попередили про аварійні відключення світла.
- #Букви поговорили з відомим професором історії Сергієм Плохієм, який є одним із провідних дослідників Східної Європи, автором відомих книг та директором Українського наукового інституту Гарвардського університету про те, чому РФ стала єдиною країною-членом колишнього СРСР, котра не віддала ядерну зброю, чи було це взагалі можливо та, чи сталася б війна, якби РФ позбулася ядерної зброї.