«Укренерго»: Ситуація складна, але контрольована – енергосистема України зберегла свою цілісність

5 грудня відбулась восьма масована ракетна атака країни-терориста на наші енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ, збито понад 60 ракет із більш ніж 70, випущених окупантами. Наразі ситуація складна, але контрольована. Енергосистема України зберегла свою цілісність і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Ремонтні бригади НЕК “Укренерго” разом з колегами з обленерго та компаніями-виробниками електроенергії розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах Одеської та інших областей.

Диспетчери та інженери працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Там, де це можливо, вже здійснюється підключення споживачів, наголосили у пресслужбі.

Водночас у компанії пояснили, що через наслідки обстрілів частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. У поєднанні з посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі.

“Для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень. Першочергово електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні”, — констатували в “Укренерго”.

У компанії закликали у період відсутності електроенергії подбати про “себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд”.