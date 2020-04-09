З понеділка, 13 квітня, "Укрпошта" буде доставляти освячені паски всім бажаючим.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці в Facebook.

Він пояснив, що замовити безкоштовну доставку можна на сайті компанії або через контакт-центр 0 800 300 545 до 12 квітня включно.

Листоноші або кур’єри будуть приносити паски додому з 13 по 17 квітня. Це залежить від дати замовлення і населеного пункту.

“Мав честь звернутися до предстоятелів ПЦУ митрополита Епіфанія і Української греко-католицької церкви Святослава за благословенням і освяченням пасхальних хлібів для всіх українців, які дотримуються заходи карантину і проведуть Великдень вдома”, – розповів Криклій.

Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський повідомив, що вартість пасок буде 30 і 50 грн.

“Укрпошта”, спільно з нашими партнерами, Київським хлібозаводом, пропонує зберегти своє здоров’я, нікуди не ходити, а замовити паску додому, не позбавляючи себе свята навіть у таких складних умовах. Вартість пасок буде 30 і 50 гривень (300 і 450 грам), а доставка “Укрпоштою” буде безкоштовною”, – написав Смілянський.