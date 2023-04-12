«Укрпошта» анонсувала нову невелику партію марок «Русскій воєнний корабль» для збору на дрон

Про це повідомив генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський.

Компанія запустила першу марку війни “Русскій воєнний корабль, іді…!” рік тому.

“Через 2 дні після офіційного введення марки в обіг пророцтво збулося і крейсер “Москва” пішов на дно. Вашою вірою та “Нептуном”, звісно”, – зазначив Смілянський. “Відсвяткувати таку подію маємо так, щоб ще хтось або щось пішли за кораблем.”

За його словами, кошти від продажу підуть на закупівлю дрона. “Укрпошта” має тисячу примірників однойменної презентаційної рамки з поштовою маркою та відбитком штемпеля “Перший день”, яким марка гасилася в день введення в обіг на київському головпоштамті рік тому.

Вартість однієї становить 1600 гривень, з яких тисяча піде на дрони. Планується зібрати 1 млн гривень.