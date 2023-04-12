російсько-українська війна
10:42 «Укрпошта» анонсувала нову невелику партію марок «Русскій воєнний корабль» для збору на дрон
10:33 Харківщина: внаслідок російських обстрілів у Вовчанську пошкоджено житлові будинки, а у Кіндрашівці поранено жінку
09:43 Росіяни продовжують будувати лінію оборони на окупованій частині Запорізької області – британська розвідка
09:42 Аріана Гранде попросила шанувальників менше коментувати тіла інших та її власне: «Ніколи не знаєш, через що хтось проходить»
09:19 Україні вистачить донорських коштів до кінця 2023 року — Мінфін США
09:02 Окупанти 35 разів обстріляли Херсонщину, а по самому місту завдали 5 ударів
08:51 Що відбувається з гральним бізнесом в Україні через майже три роки після легалізації
08:39 Донеччина: 11 квітня росіяни вбили одного цивільного у Вугледарі, ще 8 — поранено
08:32 Втрати ворога: за час повномасштабної війни проти України ліквідовано понад 180 тисяч російських окупантів
08:23 У лютому-березні 2023 року в Україні знаходилися 50 спецпризначенців з Великої Британії — ЗМІ
07:35 12 квітня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:10 По всій території України очікуються невеликі дощі: прогноз погоди на 12 квітня
01:17 Італія ввела надзвичайний стан через мігрантів
01:03 «Нерозумно сподіватися, що перемогу принесуть лише ті, хто зараз в окопах» – Зеленський закликав до спільних зусиль

11 квітня

23:59 Кулеба спільно з главою МЗС Італії обговорили нову військову допомогу Україні
23:34 Зеленський зустрівся з філантропом Говардом Баффетом: обговорили допомогу Україні
22:20 «Більше свободи»: камерунець пояснив, чому повернувся в Україну
22:01 Китай продовжує «бойову підготовку» навколо Тайваню після завершення навчань
21:20 Протягом березня НІБ прийняло понад 20 тисяч звернень про депортацію та примусову мобілізацію
20:40 У столиці презентували проєкт «Книги на фронт»
20:30 З наступного року в Україні запрацює спецфонд для реалізації проєктів енергоефективності
20:03 Держсекретар США «підтвердив залізну підтримку» України – Кулеба
20:00 До Землі наближається 76-метровий астероїд
19:59 «Укрзалізниця» завершила ремонт моста через річку Ірпінь
19:40 «Grain from Ukraine»: Джапарова запросила Індію приєднатися до ініціативи

«Укрпошта» анонсувала нову невелику партію марок «Русскій воєнний корабль» для збору на дрон

АТ "Укрпошта" анонсувала продаж тисячі примірників першої марки війни “Русскій воєнний корабль, іді…!”, щоб зібрати кошти на дрон.

Середа, 12 квітня 2023, 10:42
Підтримати

Фото: Ігор Смілянський

Про це повідомив генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський.

Компанія запустила першу марку війни “Русскій воєнний корабль, іді…!” рік тому.

“Через 2 дні після офіційного введення марки в обіг пророцтво збулося і крейсер “Москва” пішов на дно. Вашою вірою та “Нептуном”, звісно”, – зазначив Смілянський. “Відсвяткувати таку подію маємо так, щоб ще хтось або щось пішли за кораблем.”

За його словами, кошти від продажу підуть на закупівлю дрона. “Укрпошта” має тисячу примірників однойменної презентаційної рамки з поштовою маркою та відбитком штемпеля “Перший день”, яким марка гасилася в день введення в обіг на київському головпоштамті рік тому.

Вартість однієї становить 1600 гривень, з яких тисяча піде на дрони. Планується зібрати 1 млн гривень.

Теги: Ігор Смілянський, Укрпошта, марка, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook