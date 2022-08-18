Про це повідомив голова правління “Укрпошти” Ігор Смілянський.
З моменту початку війни це буде перший випуск блок-марок та конверту. Тираж буде всього 1 мільйон примірників, бо терміни підготовки були дуже стислі.
“Цього року для нас це не просто додатковий вихідний, а нагадування усьому світу, як дорого коштує людська свобода. 24 серпня маємо свого роду символізм — рівно 6 місяців, як Україна знову змушена захищати свою незалежність від ворогів у війні, яка насправді триває не пів року, не 8, не 100 і навіть не 300 років”, — зауважив він.
За словами Смілянського, всі поціновувачі філателії зможуть її придбати й додати до колекції з нагоди Дня Незалежності. Також він нагадав, що щороку можна буде доповнювати колекцію новими марками від “Укрпошти”.
Деталі запуску оголосять напередодні 24 серпня. Таке зроблено через безпекову ситуацію на тлі війни.
- 28 липня до Дня Української Державності “Укрпошта” випустила четверту поштову марку “Доброго вечора, ми з України”. Тематику та ескіз марки українці обирали шляхом голосування в застосунку “Дія” та в соцмережах “Укрпошти”.
- “Укрпошта” створила ще одну поштову марку, яка називається “Українська мрія”.