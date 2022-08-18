Про це повідомив голова правління “Укрпошти” Ігор Смілянський.

З моменту початку війни це буде перший випуск блок-марок та конверту. Тираж буде всього 1 мільйон примірників, бо терміни підготовки були дуже стислі.

“Цього року для нас це не просто додатковий вихідний, а нагадування усьому світу, як дорого коштує людська свобода. 24 серпня маємо свого роду символізм — рівно 6 місяців, як Україна знову змушена захищати свою незалежність від ворогів у війні, яка насправді триває не пів року, не 8, не 100 і навіть не 300 років”, — зауважив він.

За словами Смілянського, всі поціновувачі філателії зможуть її придбати й додати до колекції з нагоди Дня Незалежності. Також він нагадав, що щороку можна буде доповнювати колекцію новими марками від “Укрпошти”.