Сьогодні "Укрпошта" оголосила переможця голосування за найкращий ескіз поштової марки «Русский военный корабль, иди на#уй!». Учасниками конкурсу стали 496 авторів з України та різних куточків світу.

Про це повідомляє пресслужба “Укрпошти” у Facebook.

За роботу українського художника Boris Groh проголосувало понад 1 700 людей з 8 тисяч усіх голосів. Наразі залишилися лише організаційні питання, після чого компанія передасть ескіз у друк.

“Не будемо гаяти часу! Беремось до роботи, щоб найближчим часом ви вже змогли скористатися маркою й відправили тому, кому потрібно”, — наголошується у повідомленні.

Варто зазначити, що конкурс оголосили ще 1 березня. За тиждень дорослі, діти, професійні дизайнерські студії й аматори розробляли власне бачення нової поштової марки, присвяченої Героям острова Зміїного.