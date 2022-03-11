Про це повідомляє пресслужба “Укрпошти” у Facebook.
За роботу українського художника Boris Groh проголосувало понад 1 700 людей з 8 тисяч усіх голосів. Наразі залишилися лише організаційні питання, після чого компанія передасть ескіз у друк.
“Не будемо гаяти часу! Беремось до роботи, щоб найближчим часом ви вже змогли скористатися маркою й відправили тому, кому потрібно”, — наголошується у повідомленні.
Варто зазначити, що конкурс оголосили ще 1 березня. За тиждень дорослі, діти, професійні дизайнерські студії й аматори розробляли власне бачення нової поштової марки, присвяченої Героям острова Зміїного.