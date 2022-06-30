Про це повідомляє пресслужба “Укрпошти”.
У більшості областей “Укрпошта” вже повернулася до довоєнного графіку роботи. Винятком є тимчасово окуповані території Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, де робота здійснюється в індивідуальному порядку з огляду на поточну ситуацію.
Також важливі зміни відбулися у доставленні великогабаритних відправлень. Відтепер поштовий оператор буде приймати та доставляти великогабаритні посилки, серед яких: велосипеди, автомобільні бампери, пуфи в усіх обласних центрах. А також у містах: Кременчук, Краматорськ, Кривий Ріг у спеціальних відділеннях для таких відправлень.
Великогабаритним вважається відправлення вагою до 30 кг, довжиною найбільшої сторони від 0,7 м до 2 м, та сумою всіх сторін – до 3,5 м. До того ж максимальна маса відправлення збільшується до 600 кг.
Окрім того, з 1-го липня будуть діяти нові тарифи на послуги “Укрпошта Стандарт”. Перегляд вартості відбувся для послуг “Укрпошта Стандарт” у межах України в середньому на 14% та у межах області – на 13%. Перегляд тарифів викликаний передусім збільшенням логістичних витрат на доставлення.
Відтепер відправлення вагою до 1 кг в межах України, яке раніше коштувало 31 грн, буде коштувати 35 грн, а доставлення посилки вагою до 15 кг – 75 грн у порівнянні з 65 грн до перегляду тарифів.
За новими тарифами будуть доставлятися відправлення “Укрпошта Експрес” – підвищення складе в середньому 14% у межах області та 16% у межах України. Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні коштувала 39 грн, то з 1 липня буде коштувати 45 грн.
На 14% зросте вартість послуги “Документи”. Натомість вартість міжнародних відправлень залишається незмінною.
- Нагадаємо, що державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” відкрило свій магазин на Amazon і стало у такий спосіб першою поштовою компанією у світі, яка це зробила.
- Також раніше повідомлялося, що “Укрпошта” першою серед поштових операторів відкрила онлайн-магазин на міжнародній торговій платформі eBay.