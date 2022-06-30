"Укрпошта" повідомила про нововведення, які почнуть діяти вже 1-го липня. Серед них - повернення до довоєнного графіку роботи, доставлення великогабаритних посилок та перегляд тарифів.

Про це повідомляє пресслужба “Укрпошти”.

У більшості областей “Укрпошта” вже повернулася до довоєнного графіку роботи. Винятком є тимчасово окуповані території Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, де робота здійснюється в індивідуальному порядку з огляду на поточну ситуацію.

Також важливі зміни відбулися у доставленні великогабаритних відправлень. Відтепер поштовий оператор буде приймати та доставляти великогабаритні посилки, серед яких: велосипеди, автомобільні бампери, пуфи в усіх обласних центрах. А також у містах: Кременчук, Краматорськ, Кривий Ріг у спеціальних відділеннях для таких відправлень.

Великогабаритним вважається відправлення вагою до 30 кг, довжиною найбільшої сторони від 0,7 м до 2 м, та сумою всіх сторін – до 3,5 м. До того ж максимальна маса відправлення збільшується до 600 кг.

Окрім того, з 1-го липня будуть діяти нові тарифи на послуги “Укрпошта Стандарт”. Перегляд вартості відбувся для послуг “Укрпошта Стандарт” у межах України в середньому на 14% та у межах області – на 13%. Перегляд тарифів викликаний передусім збільшенням логістичних витрат на доставлення.

Відтепер відправлення вагою до 1 кг в межах України, яке раніше коштувало 31 грн, буде коштувати 35 грн, а доставлення посилки вагою до 15 кг – 75 грн у порівнянні з 65 грн до перегляду тарифів.

За новими тарифами будуть доставлятися відправлення “Укрпошта Експрес” – підвищення складе в середньому 14% у межах області та 16% у межах України. Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні коштувала 39 грн, то з 1 липня буде коштувати 45 грн.

На 14% зросте вартість послуги “Документи”. Натомість вартість міжнародних відправлень залишається незмінною.