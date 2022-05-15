Про це повідомила пресслужба компанії.

Голосування буде тривати до 21 травня включно. “Укрпошта” за його результатами надрукує четвертий поштовий випуск часів воєнного стану. Компанія пропонує п’ять тем:

  • Героям Слава! (присвячена Збройним Силам України).
  • Путін, Москва палає, Гаага чекає.
  • Найвідоміший песик у світі – пес Патрон.
  • Пісня “Ой, у лузі червона калина…”.
  • Доброго вечора, ми з України!

Проголосувати за тематику можна за посиланням в Telegram. Результати народного голосування оприлюднять 22 травня на офіційній сторінці “Укрпошти” в Facebook.

Для розробки ескізу буде оголошено відкритий конкурс для всіх охочих. Після чого громадськість обиратиме і кращий ескіз.