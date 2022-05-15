"Укрпошта" розпочала голосування за визначення тематики наступної поштової марки України часів воєнного стану. Віддати голос можна у соціальних мережах та у застосунку "Дія".

Про це повідомила пресслужба компанії.

Голосування буде тривати до 21 травня включно. “Укрпошта” за його результатами надрукує четвертий поштовий випуск часів воєнного стану. Компанія пропонує п’ять тем:

Героям Слава! (присвячена Збройним Силам України).

Путін, Москва палає, Гаага чекає.

Найвідоміший песик у світі – пес Патрон.

Пісня “Ой, у лузі червона калина…”.

Доброго вечора, ми з України!

Проголосувати за тематику можна за посиланням в Telegram. Результати народного голосування оприлюднять 22 травня на офіційній сторінці “Укрпошти” в Facebook.

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