Про це повідомила пресслужба компанії.
Голосування буде тривати до 21 травня включно. “Укрпошта” за його результатами надрукує четвертий поштовий випуск часів воєнного стану. Компанія пропонує п’ять тем:
- Героям Слава! (присвячена Збройним Силам України).
- Путін, Москва палає, Гаага чекає.
- Найвідоміший песик у світі – пес Патрон.
- Пісня “Ой, у лузі червона калина…”.
- Доброго вечора, ми з України!
Проголосувати за тематику можна за посиланням в Telegram. Результати народного голосування оприлюднять 22 травня на офіційній сторінці “Укрпошти” в Facebook.
Для розробки ескізу буде оголошено відкритий конкурс для всіх охочих. Після чого громадськість обиратиме і кращий ескіз.
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