Сьогодні, 4 листопада, підприємство поштового зв’язку "Укрпошта" презентувало та ввело в обіг марку "Кримський міст на біс!"

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрпошта”.

Урочисте спецпогашення штемпелем “Перший день” провели на пішохідно-велосипедному мосту, що пролягає через Володимирський узвіз. 10 жовтня міст став ціллю російських загарбників й зазнав ракетної атаки, проте залишився майже неушкодженим.

У компанії зазначили, що поштова марка “Кримський міст на біс!” містить кілька цікавих деталей і натяків: недопалок у руках героїні, як свідчення того, що останнім часом окупанти створюють собі забагато проблем від паління в заборонених місцях, автомобіль, що летить у прірву, гублячи награбовану побутову техніку, Байрактар, який “випадково” пролітав над мостом та розбитий ворожий танк.

“Кримський міст – незаконно побудований транспортний перехід, що з’єднує тимчасово окупований Кримський півострів із Росією через Керченську протоку. Під час повномасштабної війни, розпочатої окупантами 24 лютого 2022 року, саме через нього йшли військові ешелони росіян, переправлялася техніка і боєприпаси. Нагадаємо, що 8 жовтня Кримський міст було пошкоджено вибухівкою, що частково обмежило шляхи постачання озброєння. Цього ж дня “Укрпошта” оголосила про випуск тематичної художньої марки”, – нагадали в “Укрпошті”.

З метою підвищення колекційної цінності тираж поштової марки зменшено порівняно з анонсованим, він становитиме 2,1 млн екземплярів або 300 тисяч маркових аркушів. Номінальна вартість – М (бо міст), що коштує 18 грн за марку або 126 грн за аркуш з 7 марок. До поштової марки буде випущено конверт “Перший день”, немаркований художній конверт та листівку.

Автором поштової марки “Кримський міст на біс!” став український художник-живописець Юрій Шаповал. Митець працює у техніці живопису, графіки та інсталяції. Закінчив Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Учасник всеукраїнських і міжнародних виставок та пленерів.

“Усі значущі події, які відбуваються в нашій країні, закарбовує українська філателія. Кримський міст – тимчасово небажаний зв’язок України з Росією, символ окупації, свавілля. Вибух, що стався на мосту – передвісник майбутнього розпаду держави-терориста. Укрпошта щодня працює заради перемоги країни та задля кожного українця. Ми трансформуємо нашу лють в силу, відновлюємо власну ідентичність і створюємо нові культурні шедеври воєнного часу”, – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.