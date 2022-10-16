"Укрпошта" оголосила конкурс на створення ескізу для різдвяної поштової марки 2023 року. Національний поштовий оператор має три вимоги до роботи.

Про це повідомила “Укрпошта” у Facebook.

Ексізи будуть приймати від 15 до 25 жовтня включно. Для участі в конкурсі необхідно заповнити форму за посиланням.⠀

“Сконцентруймо спільні бажання українців на 2023-й в ескізі нової поштової марки “З Різдвом Христовим та Новим роком!”. І нехай вона буде пророчою, бо ж досвід у нас є”, – зазначили організатори конкурсу.

Ескіз переможця будуть використовувати на новій поштовій марці. Крім того, іншим авторам можуть запропонувати публікувати їхні роботи на різдвяних конвертах та листівках.

Для участі в конкурсі автори мають:

створити основні різдвяні та новорічні символи, а також додати традиційні українські святкові атрибути;

для найтепліших асоціацій використовувати національний колорит;

малюнок чи графічний макет має бути з візуалізацією в електронному вигляді у форматі JPEG, 300 dpi.

Усі фотоматеріали та зображення не мають порушувати авторські права сторонніх осіб. Учасник може відправити на вибір не більше п’яти робіт.

“Нині свята в Україні хоч і мають присмак полину, проте набувають особливих сенсів. І коли сьогодення шматує, вкрай важливо знайти у собі надійні опори. З-поміж них – любов, сподівання на кращий прийдешній рік та передчуття перемоги, а відтак омріяне повернення додому, радість в очах дітлахів, довгі обійми з тими, хто тримає наше небо”, – резюмували в “Укрпошті”.