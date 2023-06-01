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«Укриття просто не відкрили та й все»: чоловік втратив дружину під час нічного ракетного обстрілу Києва

Ярослав - чоловік загиблої під час нічного обстрілу Кива - розповів, що його дружина загинула у той момент, коли вони прийшли до укриття, яке виявилось зачиненим.

Четвер, 1 червня 2023, 08:12
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Джерело: Суспільне

За словами Ярослава, коли почалась тривога люди почали бігти до найближчого укриття, однак воно виявилось зачиненим.

Саме в той момент, коли люди стояли біля нього, туди “прилетіло”.

Як наслідок – дружина Ярослава, яка намагались заховатись в укритті з дитиною – загинула біля нього, на одній із вулиць Деснянського району.

Місцеві жителі розповіли, що уламки збитої російської ракети впали через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Окрім дружини Ярослава, загинули ще двоє осіб — усі в цей час прямували до укриття.

ДОВІДКА: Вночі 1 червня російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Києву. Попередньо, всі ворожі цілі знищено, проте внаслідок падіння уламків загинуло троє осіб – середник двоє дітей – та ще понад десять осіб зазнали поранень.

Уламки ракет завади серйозних руйнувань у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах Києва.

Теги: Kyiv, вбивство цивільних, злочини росіян, обстріли Києва, ракетний удар по Києву

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