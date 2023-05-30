У ніч з 29 на 30 травня на станціях київського метро укривалося від обстрілів більше 9 тисяч містян, удень – 41 тисяча.

Джерело: пресслужба КМДА.

“Уночі на станціях метро укривалося більше 9 тисяч містян, із яких 1120 – діти. Це найбільша кількість людей, яка перебувала вночі на станціях протягом поточного місяця. Під час денного обстрілу столиці у підземці перебувало більше 41 тисячі людей”, – йдеться в дописі.

Нагадаємо, вночі 30 травня російські окупаційні війська втретє за добу атакували Київ. По столиці було випущено десяток БПЛА. Унаслідок падіння уламків є руйнування та жертви.

За даними КМВА, цієї ночі було здійснено третю атаку на Київ за 24 години та 17-ту атаку від початку травня. Попередньо столицю атакували виключно баражуючими боєприпасами “Shahed”.

Напад був масований, з різних напрямків та у кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години. Унаслідок падіння уламків збитих безпілотників загинула одна жінка, ще 13 осіб зазнали поранень.

Варто зауважити, вночі 30 травня, під час чергової масштабної атаки України БПЛА, силами та засобами ППО знищено майже три десятки ворожих дронів.