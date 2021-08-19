20 серпня “Укрзалізниця” запустить у столиці незвичайну атракцію – спеціальний рarty вагон, у якому проводитимуться вечірки, а пасажирів розважатимуть аніматори.

Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці” у Facebook.

Курсуватиме “веселий вагон” лише на Київській дитячій залізниці.

Вартість прогулянки веселим вагоном для дитини становитиме 100 гривень. У перший рейс вагон вирушить уже цієї п’ятниці, 20 серпня о 13:30. Він вирушатиме зі станції Київ-Пасажирський дитячий.

Повідомляється, що під час рейсу пасажирів цього вагона розважатимуть аніматори та незвичайний гість – Скляна людина.

“Завтра усіх охочих покататися вагоном для вечірок запрошують у Сирецький парк. А надалі рarty вагон курсуватиме на Київській дитячій залізниці щосуботи та щонеділі та у святкові дні з 10:30 до 18:50”, – йдеться у повідомленні.

Вартість поїздки для дітей від 2 до 14 років – 100 грн, для дорослих – 150 грн. Окрім цього, спеціальний вагон для вечірок можна буде орендувати.